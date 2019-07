https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La conductora y la campaña Mirtha Legrand no lo quiere a Alberto Fernández en su mesa

Mirtha Legrand contó en su programa este sábado que Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos, no será invitado antes de las elecciones.

Como ya es costumbre, la conductora dio su opinión sobre la situación actual del país y, cuando se le preguntó si tenía pensado invitar a Mauricio Macri y a Alberto Fernández a su mesa, primero dijo: "No sé, no sé... ¿Por qué me preguntás?".

"Porque me llama la atención que todavía no los tuviste y son reportajes que estamos esperando", respondió Fabián Doman, uno de los invitados.

Ante la consulta, Mirtha expresó: "No sé, no hablamos tampoco. A Alberto Fernández no lo voy a tener. Porque habla muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno".

La conductora, que en muchas ocasiones ha manifestado su apoyo a Cambiemos, dijo que ni siquiera está definido si el propio Mauricio Macri va a tener un lugar en la mesa. "No sé, no me pongas en ese apuro porque no lo sé todavía", fue la respuesta que les dio a sus invitados.