Después de la negativa de Lucas Villalba, Unión decidió no perder más tiempo y trajo al zurdo de Arsenal que este lunes firmará el contrato por un año.

El lateral zurdo ya se entrenó este domingo en Casasol Milo se siente identificado con el juego de Bruno Pittón

Cuando Bruno Pittón fue transferido a San Lorenzo, Unión salió al mercado en búsqueda de un lateral por izquierda. Ya lo tenía asegurado a Claudio Corvalán, que fue el primero de los jugadores con los que se arregló la continuidad, de aquellos cuyo contrato vencía en junio de este año. Pero debía venir otro jugador porque, por lo visto, no hay en inferiores un jugador que ya pueda garantizarle algo al entrenador.

El que se había establecido como prioridad, era Lucas Villalba. Unión le dijo que sí a todo lo que él pidió. Y también había acuerdo con Independiente. Sin embargo, el defensor decidió no venir y renovó su vínculo con Aldosivi de Mar del Plata.

Entonces surgió la alternativa de Federico Milo, el lateral zurdo de 27 años que jugó durante cinco temporadas en Arsenal, club del cuál surgió y en la temporada pasada lo hizo para San Martín de San Juan, donde jugó 16 partidos entre Superliga y Copa de la Superliga.

Milo ya estuvo este domingo en Casasol, durante la práctica cumplida por el plantel que conduce Leonardo Carol Madelón y firmará este lunes su vínculo por un año con el club rojiblanco.

“Se dio rápidamente, lo terminó de cerrar mi representante y nos vinimos enseguida a Santa Fe para firmar el contrato, algo que haremos este lunes”, dijo el defensor, quien había regresado a Arsenal luego del préstamo por un año en el club cuyano.

Consultado en LT10 por sus características, se identificó con el juego de Bruno Pittón. “A mi me gusta pasar mucho al ataque, llegar al fondo, pisar el área. Así que estoy identificado con esa forma de juego de Bruno Pittón, a quién veía mucho y lo he enfrentado”, señaló Milo.

Su carrera es corta, ya que “arranqué en Arsenal, luego tuve un paso por San Martín de San Juan y las dos experiencias fueron buenas. En San Martín fui titular en la mayoría de los partidos y si bien debía volver a Arsenal, salió esta posibilidad y me gustó”.

Volviendo a sus características, dijo que “tanto en San Martín como en Arsenal, los entrenadores que me dirigieron me daban libertades para pasar al ataque, pero sé que hay que volver enseguida y cuidar el puesto, porque la primera función de un lateral, es la de marcar”.

También referenció una situación planteada con Unión en otro mercado de pases, también con Madelón de entrenador. “Había sonado una vez mi nombre hace dos años y no tuve la posibilidad de ir a Unión. Entonces, me fui a San Juan. Ahora me había enfocado en volver a Arsenal para pelear un lugar en el equipo del que surgí a Primera, pero salió esto y me gustó”.

Otra particularidad que se da es que va a competir con Claudio Corvalán, con quién ya lo hizo en Arsenal cuando ambos militaban en el club de Sarandí. Y habló bien del “Mugre”: “Uno de los primeros con los cuáles hablé fue con Corvalán, con el que tengo una linda amistad. Peleamos el puesto en Arsenal y lo hicimos sin mala leche, todo lo contrario. El habló bien de mí y eso me gustó mucho. Es una muy buena persona y competiremos con franqueza nuevamente, como ya lo hicimos en Arsenal”.

El pase de Federico Milo pertenece a Arsenal y el contrato que firmará este lunes con Unión será por un año. No obstante, este domingo ya estuvo en Casasol conociendo a sus nuevos compañeros.

Milo es la cuarta cara nueva en el plantel de Madelón, sumándose a los volantes Bonifacio y Carabajal, y al arquero Moyano.

Por ahora no hay novedades en cuanto a los otros puestos que Madelón desea reforzar. “Vamos a traer uno o dos jugadores más”, dijo Martín Zuccarelli ante la consulta de El Litoral. Los puestos a cubrir todavía son los de volante central (para suplir la salida de Mauro Pittón) y de delantero.

Respecto del equipo para jugar en Avellaneda el viernes, las pruebas de Madelón apuntaron a la posibilidad concreta de jugar con un 4-4-1-1, con Troyansky de punta y Carabajal detrás suyo. En ese caso, Lucas Ríos iría por derecha y Bonifacio por izquierda, salvo que en estos entrenamientos el técnico resuelva algo distinto con Milo, quien en principio llega para pelear el puesto de marcador lateral con Corvalán pero tranquilamente podría ser tenido en consideración para que lo haga de volante por ese mismo costado.

De los lesionados, se esperan novedades respecto de la evolución en las lesiones de Cuadra y Acevedo, quienes parecen ser los que están más cerca de recuperarse para el viernes.

El sector en el que Madelón no tiene problemas en el armado del equipo, es el defensivo. Allí, Martínez, Gómez Andrade, Bottinelli y Corvalán, son los que tienen las grandes chances de jugar en el cilindro. A partir de allí, todo está por verse. Lucas Ríos y el juvenil Nardoni (17 años) han jugado casi todos los amistosos, en tanto que habrá que ver si Carabajal arranca como volante por izquierda o como media punta, de acuerdo al esquema que quiera utilizar el técnico ante el último campeón.

Tres conocidos

No sólo Claudio Corvalán fue compañero de Milo en Arsenal, sino también Jonathan Bottinelli. Inclusive, los tres tienen la experiencia de haber jugado torneos internacionales con el club de Sarandí, como por ejemplo la Sudamericana de 2017, antes que Bottinelli llegue a Unión (hecho que se produjo a mediados de ese año).

Otra particularidad es que se trata de tres zurdos y que, en el caso de Corvalán y de Milo, con condiciones para jugar al menos en dos puestos.