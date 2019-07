https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La senadora nacional participó en la Cumbre de los Pueblos y reclamó una “integración digna”. Sostuvo que la gestión de Perotti dependerá en buena medida del modelo económico nacional. Y habló de “refundar” el país, con un gobierno de unidad.

María de los Ángeles Sacnun "Nos espera una provincia distinta si sigue Macri o si gana Alberto" La senadora nacional participó en la Cumbre de los Pueblos y reclamó una "integración digna". Sostuvo que la gestión de Perotti dependerá en buena medida del modelo económico nacional. Y habló de "refundar" el país, con un gobierno de unidad.

-¿Cuál es el propósito de la “cumbre” paralela en la que participó aquí mientras estaban reunidos los jefes de Estado del Mercosur?

-Fue un planteo para que se escuche la voz de los pueblos, organizado por el movimiento obrero organizado. Recibí la invitación de Claudio Leoni en mi carácter de legisladora nacional, junto a Jorge Taiana y los parlamentarios del Mercosur. Y me pareció muy interesante incorporar la voz de los pueblos a lo que signifique negociaciones en materia comercial con el resto de los países, porque evidentemente tendrán un impacto directo en materia de empleo, de industria, de producción. Y es una voz que debe ser escuchada. Nosotros tenemos una posición de integración digna al mundo. Me parece que no se puede ser obtuso, sesgado, e impedir la vinculación internacional. Por el contrario, me parece que hay que avanzar y aspirar a que la Argentina tenga relaciones simétricas, respetuosas. Y en ese plano, proteger fundamentalmente el empleo, que entiendo va a ser la discusión que va a atravesar todo el siglo 21.

-En ese sentido, el acuerdo con la Unión Europea ha recibido críticas que parecen un poco precipitadas, antes de conocerse los términos...

-Es un acuerdo que todavía no se suscribió, cuyas discusiones han atravesado la democracia argentina. Porque esto también hay que decirlo: desde que se constituyó el bloque del Mercosur, a fines de los ‘80, comenzaron negociaciones de distinto tipo. Que no son sólo entre funcionarios y mandatarios, sino entre los sectores de la economía. Yo tuve oportunidad de asistir, de investigar, de estudiar los distintos conversatorios que se llevaron adelante, y lo cierto es que hay un planteo de los propios empresarios nacionales acerca del secretismo de la última etapa de las negociaciones, durante el gobierno de Mauricio Macri. Hay un desconocimiento de cuáles serán los términos de estos acuerdos. Y nosotros, como legisladores, que vamos a tener la responsabilidad política de ratificar en todo caso estos convenios, tenemos que tener acceso absolutamente a toda la información.

-¿Y de qué depende el respaldo?

- Lo que hay que generar son condiciones en el país, políticas públicas que deben trascender los gobiernos, de manera tal de fortalecer la industria, la producción nacional. Y que cualquier acuerdo en materia de comercio internacional haga que la Argentina llegue en iguales condiciones que el resto. Hoy lo que podemos decir es que mientras la Argentina ha sufrido desde que asumió Mauricio Macri una clara destrucción de la industria nacional y de la producción, la Unión Europea tiene 40 años de políticas industriales, de subsidios y protección de su producción. Entonces, se estaría generando una posición asimétrica, que indudablemente va a afectar al empleo argentino.

-¿Qué se puede hacer desde el Congreso?

- Bueno, estamos trabajando en algunas leyes que tienen que ver con la emergencia. Estamos trabajando para sacar la ley de Emergencia Pyme, para quitarle presión tributaria a la pequeña y mediana industria. Darles un desahogo, para poder sostenerlas, hasta tanto -como nosotros esperamos- el 10 de diciembre podamos poner en marcha un modelo de expansión de la economía, con Alberto Fernández y Cristina. Esto que dice Alberto de que “apagaron la economía”, bueno, habrá que prenderla, prendiendo nuevamente el mercado interno

Foto: Luis Cetraro

- ¿Qué perspectivas ve para Santa Fe?

- Estamos muy satisfechos de que Omar Perotti vaya a ser el próximo gobernador de la provincia. Y en este sentido, me parece que hoy nosotros como dirigentes políticos tenemos una primera obligación, que es la de cumplir con las promesas de campaña. Cumplir con el proyecto político que el Frente Juntos le propuso al pueblo santafesino. Y en este marco, sabemos que hay múltiples acciones, que tienen que ver con la seguridad, con el desarrollo del empleo, con volver a poner en la agenda pública la producción en la provincia, la industria. Y para que eso se pueda hacer efectivo, evidentemente necesitamos otro modelo económico a nivel nacional. Es imposible pensar una provincia sustentable en esos valores si seguimos avanzando con este modelo de distribución regresiva del ingreso y de destrucción de la industria. Entonces, una provincia es la que nos espera si continúa gobernando Mauricio Macri, y otra con un gobierno nacional con Alberto como presidente, acompañando al gobierno de Perotti, que sin duda va a tener estas características.

- Una vez más, ¿cuál va a ser el rol del Congreso en ese esquema?

- Un rol importante, porque si aspiramos a un nuevo gobierno de unidad nacional, que recupere el diálogo con todos los sectores de la sociedad, que debe de alguna manera “refundar” a una República Argentina con autonomía, con soberanía, con respeto hacia el resto de las naciones, evidentemente vamos a necesitar un parlamento que acompañe esas acciones de gobierno. Y que tenga la misma actitud; de diálogo político, de apertura.

- Durante el kirchnerismo el rol del Congreso se vio asociado más bien al de una escribanía...

- Bueno, eso tiene que ver con la conformación de las mayorías. La representación a través del voto popular se expresa de esa manera en el parlamento. Hoy los problemas que está teniendo la Argentina me parece que no los va a solucionar de ninguna manera un partido. Por eso yo digo que el Frente de Todos es la antesala de lo que va a significar un gobierno de unidad nacional. Hay muchos problemas estructurales, muchos generados por el gobierno de Mauricio Macri, otros de larga data. La restricción externa que ha tenido la Argentina cada vez que ha intentado avanzar en un proceso de industrialización es una problemática que ha atravesado la historia argentina. Hoy tenemos que pensar como dejar de lado nuestras diferencias políticas, para que el país pueda resolver estas cuestiones, generar oportunidades y pueda despegar.

Usina de ideas

-¿Cuál es el objetivo de la Casa Patria, que inauguró en Rosario?.

- Está en orden a la idea de escuchar a todos los sectores, para irradiar nuestro trabajo en toda la provincia, y que funcione como una usina de ideas. Con una profunda mirada federal, es decir, desde Santa Fe articular los proyectos que se puedan llevar adelante en la provincia, y también desde la Nación para potenciar las características y el desarrollo de nuestra provincia. Vamos a llevar adelante una tarea de escucha, en todo el territorio, con tres objetivos claros: el desarrollo del arraigo, para poder garantizar que cada ciudadano y cada ciudadana se realice en su localidad; el de la soberanía alimentaria, porque desarrollo, la producción y el acceso a alimentos sanos, baratos y de calidad debe atravesar esta próxima etapa, fundamentalmente porque hay falta de empleo y porque hay hambre; y el de la energía, que debe apalancar un futuro industrial y productivo para la provincia