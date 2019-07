https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se investiga lo sucedido

Se estrelló contra un árbol frente a la Facultad de Derecho de la UNL

El siniestro ocurrió en la zona de Facundo Zuviría y Cándido Pujato, este lunes por la mañana. El conductor del auto no resultó con heridas graves. No habrían participado otros vehículos.

Este lunes por la mañana se produjo un siniestro vial frente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL que tuvo como corolario el impacto de un vehículo contra un árbol de la zona. Por causas que son materia de peritajes, el hecho se produjo pasadas las 6, en la intersección de Facundo Zuviría y Cándido Pujato. El protagonista del incidente fue un Chevrolet Cruze color bordó que se estrelló contra un árbol. Se supo que al mando del vehículo iba un hombre de unos 25 años y que no habría sufrido lesiones de consideración. En el lugar trabajó personal de la Seccional 1era, quienes controlaron el tránsito y asistieron al automovilista siniestrado