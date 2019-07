Desde enero, hubo 342 incendios de pastizales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo afirmó el Jefe de la Agrupación Bomberos de Santa Fe, Claudio Arias. En lo que va del mes de julio, se produjeron 84 los siniestros de este tipo. El domingo, en la zona de countries, trabajaron durante más de diez horas consecutivas. Si el clima es seco, es determinante

En lo que va del año, desde enero hasta lo ocurrido este domingo en la zona de la autopista, se produjeron 342 incendios por quema de pastizales en la región. Además, en estos 22 días de julio, ya hubo 84 incendios de diversas magnitudes.



Según los datos oficiales, las zonas más afectadas por este tipo de siniestros, generalmente son: la periferia de la ciudad de Santa Fe (cordón Norte y Oeste) , donde se producen incendios menores; Santo Tomé, que también tiene muchos en zona de autopista, countries y camino a Sauce Viejo; y el tramo que va de la Guardia a Rincón, es propensa a los incendios de pastizales.



Muchos creen que los incendios forestales o de pastizales, ocurren fundamentalmente en la época estival, donde las temperaturas son muy elevadas, al punto tal de generar estos siniestros.



Lo cierto es que, según le comentó a diario El Litoral el Jefe de la Agrupación Bomberos de Santa Fe, Claudio Arias, la época del año no importa. “Cuando se producen estos fenómenos, no tiene nada que ver si es verano o invierno. Porque muchos piensan que en el invierno no se producen los incendios, pero el problema es si es seco o húmedo. Tuvimos inviernos en la época del ‘Niño’ donde había muchas lluvias y que obviamente no teníamos incendios. Pero ahora, que no está cayendo mucha agua, es muy habitual que se generen los incendios en nuestra zona”.



“Nosotros tenemos capacitaciones y cursos durante el año, y además el plan académico de bomberos también contempla incendios forestales. Somos varios los que, desde el año 2000, pertenecemos al ‘Plan Nacional de Manejo del Fuego’, es decir que tenemos un importante conocimiento en la materia”, aseguró Arias.



Claudio Arias es el Jefe de la Agrupación Bomberos de Santa Fe, que está compuesta por cuatro cuarteles y una estación: el cuartel de Santa Fe (9 de Julio y Primera Junta); el del norte, que está detrás del Hospital Psiquiátrico, por Avenida Gorriti; el de Santo Tomé; el de Rincón; y recientemente se abrió la estación que se encuentra cerca del Túnel Subfluvial.

El viento, una complicación



En cuanto a lo ocurrido el domingo, Arias describió: “Nosotros tomamos conocimiento del incendio cuando recibimos una llamada del 911 a las 12.40. Inmediatamente fue una autobomba del cuartel de Santo Tomé que asiste, en principio, hasta el country Aires del Llano donde nos entrevistamos con la gente de la seguridad privada. Pero el incendio no se estaba produciendo dentro del predio, sino en una zona de montes y bañados, a unos 60 o 100 metros del barrio privado”.



“Una vez que sabíamos dónde era, por la geografía del lugar, nos era imposible acceder con la autobomba. Entonces colaboramos desde el cuartel Santa Fe y también los bomberos de San Carlos. Porque si bien lo hubiéramos podido controlar a pie, el factor climático fue determinante y complicó la situación por la gran cantidad de viento. Había tanto, que era una lluvia de brasas incandescentes en el aire. Entonces procedimos a circunscribir el country con tres autobombas separadas entre sí, por si el viento cambiaba y se metía el fuego adentro del predio. Cerca de las 20.50 terminamos el trabajo, fue largo justamente por las condiciones del clima”, dijo el Jefe de Bomberos.



Por ahora, la causa que ocasionó el incendio está en investigación. No obstante, Arias comentó: “Habitualmente los incendios forestales se dan por una negligencia o impericia humana. Algún vecino que elimina basura, algún asado cuyas brasas no fueron apagadas correctamente, son los motivos más frecuentes”.