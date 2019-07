https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Empieza a nacer el 5-4-1

Ultimátum para Cuadra y Acevedo: ¿llegan o no?

En condiciones normales, el “Chaco” y el ex Racing —justamente— hubieran sido titulares el viernes en Avellaneda. Por estas horas, se define qué hacer con los dos de cara al debut.

Leo espera al “10”. Como en cualquier partido, Leo Madelón necesita tener a todos los soldados en condiciones de ir a la línea de fuego. Por ahora, hay tres jugadores descartados: Marcos Peano, Brian Alvarez y Nicolás Mazzola. Los otros dos que están “ahí”, con el alta médica pero sin fútbol, son el “Chaco” Nelson Acevedo para la mitad de la cancha y Maximiliano Pablo Cuadra (foto) para el ataque. ¿Podrá tener a los dos, a uno o a ninguno?. Foto: Luis Cetraro



Pretemporada larga, semana corta. El almanaque se le vino encima al Unión de Leo Madelón, porque será el Tate quien abrirá la edición 2019/2020 de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) visitando al último campeón, Racing, en el Cilindro de Avellaneda. Entre hoy y mañana, el once titular quedará definido, porque el miércoles se hace repaso táctico, el jueves pelota quieta y viaje a Buenos Aires. Dos ex jugadores de Racing, casualmente, son duda para el partido con La Academia. “Los dos casos son parecidos, más allá que las lesiones fueron distintas. La realidad es que tanto Nelson Acevedo como Maximiliano Pablo Cuadra tienen el alta médica, pero les va a faltar fútbol, pelota, rodaje. Lo que pasa es que se trata de un partido muy especial, mucho más para ellos dos que vistieron esa camiseta y van a querer estar”, comentan desde López y Planes ante la consulta de El Litoral. Mucho más preocupante es lo de Cuadra, porque arriba no hay opciones para esta batalla: tanto Brian Alvarez como Nicolás Mazzola, ambos atacantes, están descartados. Si no llega Cuadra, no queda nadie para acompañar a Troyanski. En el medio, hay un poco más de rotación en caso que Acevedo no llegue. Lo que está claro es que Madelón tiene decidido el plan “B”, que implicaría cambiar el esquema: es decir, jugar con un 5-4-1 en el Cilindro de Avellaneda. Para eso ingresaría Blasi para sumar a la línea de cuatro tradicional. Sebastián Moyano; Damián Martínez, Brian Blasi, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Lucas Ríos, Guillermo Méndez, Jalil Elías y Gabriel Carabajal; Franco Troyansky, serían los nombres de Leo. Se viven horas de ansiedad en el Mundo Unión. No sólo porque se acerca el debut, no sólo porque hay que terminar de moldear con los refuerzos que faltan sino porque se viene la presentación de la nueva indumentaria deportiva. La tardecita del martes tendrá condimentos muy especiales, porque en el estadio cubierto Angel P. Malvicino se armará una verdadera fiesta antes de descubrirse la nueva roja y blanca a bastones. “La entrada será libre y gratuita, con números musicales y muchas sorpresas para los hinchas y socios de Unión”, informan los dirigentes tatengues.

2.500 lugares el viernes Comunicada la decisión de habilitar el ingreso de visitantes en los cinco partidos en la Provincia de Buenos Aires, se fueron conociendo detalles de la organización de Racing Club de Avellaneda-Unión, este viernes a las 21.10 en el Cilindro, partido que va a inaugurar la Superliga 2019/2020. Más allá de las cuestiones de seguridad del estadio y del requisito que implicar ingresar con el DNI para los simpatizantes tatengues, se pudo saber que serán 2.500 lugares los que tendrá disponibles Unión en el estadio de “La Academia” para alentar en el debut al once de Leo Madelón. Por ahora se desconoce la info de la movida en cuanto a los micros o agrupaciones y filiales q ue se van a movilizar hacia Avellaneda el próximo viernes. Igualmente serán muchos los rojiblancos presentes en el estadio Presidente Perón.

