https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 22.07.2019 - Última actualización - 13:51

13:50

Si Colón quiere, vendrán hinchas de Patronato Peverengo cruzó fuerte al Aprevide

“Estoy sorprendido por la decisión que se tomó desde el Aprevide en Buenos Aires, porque hay que apagar un poquito la máquina de humo, entender la problemática, trabajar seriamente y le hacemos un flaco favor si pensamos, los que estamos en Seguridad, que somos los más importantes y los que tenemos que tomar la decisión”, señaló con firmeza Fernando Peverengo, al hablar sobre esta decisión tomada en provincia de Buenos Aires de permitir que en cinco partidos de esa jurisdicción haya público visitante.



“Son los dirigentes del fútbol los encargados de tomar la decisión y nosotros, los funcionarios, tenemos que acompañar a los dirigentes. Pero si nos miramos el ombligo y nos creemos los más importantes, nos equivocamos”, dijo Peverengo, quien agregó que “luego, es muy importante nuestro trabajo de velar por la seguridad adentro y afuera de las canchas, pero nuestra responsabilidad es acompañar a los dirigentes y en este caso tengo mis dudas de que hayan sido consultados”.



Directo al grano, Peverengo calificó de “política” la decisión del Aprevide. “Le veo un tinte más político que relacionado con el trabajo que se viene haciendo. En las reuniones generales, a nivel nacional, se dijo que había que unificar criterios y que seamos consultados. No lo hicieron”.



Luego comparó con lo que ocurre en Santa Fe. “Yo no digo que en Santa Fe no tengamos problemas, pero estoy convencido de que hemos avanzado muchísimo y los resultados están a la vista. En Buenos Aires, en los últimos tiempos pasaron cosas que acá no pasan. Entonces, me parece que algunos dirigentes actúan con mucho simplismo y oportunismo”.



Finalizó diciendo que “hablo con cordobeses, mendocinos y somos cautelosos. Es un evento privado y nosotros tenemos que estar a la altura para brindar seguridad. No es nuestro rol obligar a los dirigentes a jugar con visitantes. Este martes a las 9 tendremos la reunión de cancha con la dirigencia de Colón y, como siempre hacemos, la primera pregunta es si quieren jugar con visitantes”.