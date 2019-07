https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 22.07.2019 - Última actualización - 22:25

22:00

El ataque se suscitó en un boliche de la RN168. El acusado y la familia de la víctima se conocían de antemano.

Un baño de sangre Denuncian a un patovica tras feroz golpiza a un adolescente El ataque se suscitó en un boliche de la RN168. El acusado y la familia de la víctima se conocían de antemano. El ataque se suscitó en un boliche de la RN168. El acusado y la familia de la víctima se conocían de antemano.

Así lo informó Hugo Ramaccioni, padre del daminificado: “estaba durmiendo, me llaman...cinco de la mañana, cinco y cuarto, me llaman unas chicas, amigas de mi hijo diciéndome por favor que me cruce urgente acá a los boliches porque a mi hijo, a Ezequiel, le había pegado un patovica, le había roto de una forma...”está todo ensangrentado, venite urgente, Hugo”. “Bueno, agarré el auto y salí como estaba, llegó allá...era justo la hora de salida, era un batifondo terrible, entre todos me encuentro con esa imagen que si uno lo ve en un ajeno te duele y verlo en tu propio familiar, un hijo, me quería morir, estaba bañado, bañado en sangre”, relató.

Además, el padre de Ezequiel aseguró que “desesperado lloraba y no podía hablar de los nervios” y que le “contaba lo que le habían hecho, que lo había pateado entero, le pegó, incluso el golpe que tiene en la nariz parece con un elemento contundente que tienen ellos, que es como una bolita de plomo que tiene el ferrito ese...otros usan baristones, bueno, con eso le pegó mal, mal, ese señor, el mismo de siempre, es muy agresivo con todo el mundo, ya lo conocemos”, reconoció.

Foto: Captura de pantalla

En ese sentido, Hugo afirmó que hace un año se realizó “una denuncia también nada más que no fue tan grave”. “Me lo discutía en la cara, ahí los chicos le estaban diciendo “vos me rompiste la campera, vos me pegaste”, y nada que ver”, añadió.

En tanto, aseguró que sobre la paliza que le propinó a su hijo “no te dice, te lo niega, es tan cínico que lo niega, lo niega todo”. Y aclaró que como inspector trabajó “veinte años en espectáculos públicos”: “tengo suficiente conocimiento, varias veces he intervenido yo en los boliches, he estado y lo he visto cómo actúa con la gente y le he dicho “loco, pará un cachito” y sacarlo, porque uno después tiene que informarlo” y que, por eso, considera que tiene “una especie de calentura el tipo”. “Hay formas y formas, pero ya está fuera de sí este muchacho, no está en condiciones de hacer esa tarea”, consideró.

Finalmente, el padre de la víctima agradeció el trabajo policial: “acá el oficial que estaba a cargo se preocupó mucho, si fuese algo a la inversa, que el chico hubiese hecho problemas o algo...ellos me pidieron por favor, me dijeron “ya lo llevo, vamos a hacer la denuncia ahora – el mismo oficial – no mañana, porque este choque ni nosotros lo hacemos, así que yo le voy a pintar los dedos y yo le voy a iniciar causa penal”. “Así que nosotros en especial por esa persona queremos que se siga hasta la última consecuencia”, concluyó Hugo.