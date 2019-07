https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Firmaría con Aldosivi en estas horas Facundo Bertoglio volvería al fútbol argentino

Facundo Bertoglio, ex volante creativo de Colón, de Santa Fe, que supo jugar brevemente en el seleccionado argentino cuando lo dirigía Diego Maradona, se convertiría este martes en nuevo refuerzo de Aldosivi, cuando llegue a la ciudad de Mar del Plata para realizarse la revisión médica y firmar el correspondiente contrato.



En tanto, este lunes también se sumó al club auriverde el mediocampista Francisco Grahl, quien firmó finalmente su contrato con Aldosivi tras el acuerdo que había sido cerrado de palabra el pasado sábado.



La del lunes fue una jornada productiva para el "Tiburón" porque terminó de acordar condiciones con Bertoglio, quien es esperado mañana en Mar del Plata para rubricar el acuerdo, pero además también se avanzó en la negociación para conseguir el préstamo desde Independiente, de Avellaneda, del delantero Gonzalo Verón.



Grahl, de 27 años, jugó en la reserva de Boca Juniors y luego pasó por Almirante Brown y Almagro. Pero en las dos últimas temporadas llegó a la Superliga para actuar primero por Atlético Tucumán y luego San Martín de San Juan.



En tanto, Bertoglio regresó a la Argentina luego de una prolífica performance en el fútbol europeo a partir de una propuesta concreta de Aldosivi. El jugador de 29 años surgió futbolísticamente en Colón y sus muy buenas actuaciones lo llevaron a Europa, donde el Dinamo Kiev pagó cuatro millones de euros por su pase.



El club ucraniano lo cedió posteriormente a préstamo a Gremio, de Porto Alegre, en donde Bertoglio tuvo un muy buen primer semestre pero escasas chances en el segundo.



Luego pasó por el Evian francés, regresó a la Argentina para jugar con la camiseta de Tigre en 2014 y a mediados de 2015 desembarcó en Grecia, donde jugó para el Asteras Tripolis.



De allí pasó al Apoel de Chipe, luego al Ordabasy de Kazajistán y ahora viene de jugar en el Lamia F.C., también de la Superliga griega.



Bertoglio se puso una vez la camiseta del seleccionado argentino que dirigía Diego Armando Maradona en 2010. Fue en un 4-0 amistoso frente a Haití, en cotejo en que el santafesino convirtió nada menos que dos goles.



Y finalmente, para redondear un buen lunes, en las últimas horas Aldosivi avanzó en las tratativas para contar con el préstamo de Gonzalo Verón.



El delantero pertenece a Independiente pero no aparece entre las prioridades del técnico Sebastián Beccacece a la hora de formar el equipo, y de hecho este domingo jugó como lateral derecho un amistoso frente a Temperley.



Para el entrenador del equipo marplatense, el ex Temperley, Gustavo Alvarez, el también ex San Lorenzo es delantero de punta pero por el centro del ataque y no por los costados como supo hacerlo incluso en sus orígenes en Sportivo Italiano.

