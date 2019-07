https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.07.2019

11:11

Las nuevas presentaciones del concierto benéfico consagrado a la evocación de los clásicos de la banda británica especialmente arreglados para la intepretación de un coro, serán el próximo sábado, a las 19 y a las 21.30.

Centro Cultural Provincial de Santa Fe Tras el éxito de las primeras funciones vuelve a escena "Queen Sinfónico Coral" Las nuevas presentaciones del concierto benéfico consagrado a la evocación de los clásicos de la banda británica especialmente arreglados para la intepretación de un coro, serán el próximo sábado, a las 19 y a las 21.30. Las nuevas presentaciones del concierto benéfico consagrado a la evocación de los clásicos de la banda británica especialmente arreglados para la intepretación de un coro, serán el próximo sábado, a las 19 y a las 21.30.

Luego del éxito de las dos funciones realizadas a fines del mes de junio (la sala estuvo llena y el público ovacionó de pie) el director Rodrigo Naffa y el productor Pablo Goris decidieron repetir el espectáculo ‘Queen Sinfónico Coral‘, a cargo del Coro Polifónico y la Banda Sinfónica La Merced, junto al solista vocal Andrés Novero y la Banda Nada más y Nada menos. Por eso organizaron dos nuevas presentaciones, que tendrán lugar el próximo sábado 27 de julio a las 19 y a las 21.30 en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457). Para esta última, confirmó su presencia el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz.

“Las expectativas fueron colmadas en la respuesta de la gente, a partir del boca a boca. Nos sorprendió la ovación al final de cada tema, a partir del cuarto o el quinto, cuando fue reconocido el talento del solista, que estaba a la altura de la circunstancias”, explicó Naffa a El Litoral al trazar un balance del trabajo realizado. “La gente se sorprendió también con algunos detalles desestructurantes, entre ellos apagones o llamados para que se al propio público el que cante. Todo eso gustó mucho y ya a la salida de las funciones ya pedían verlo de nuevo”, añadió entusiasmado.

La buena conexión lograda con los espectadores determinó que el grupo acelere las gestiones para realizar una gira por el interior provincial. Los puntos confirmados (podrían sumarse otros) son Esperanza y Santo Tomé. A la cabecera de Las Colonias, desembarcarán el 31 de agosto y a la ciudad unida a Santa Fe por el Puente Carretero el 13 de octubre. ‘Es todo un desafío porque el show tiene 100 personas en escena, incluye una orquesta sinfónica, un coro numeroso, la banda, el solista y las luces. En Esperanza va a ser reducido, solamente iremos con solista, banda y coro porque la actuación será en un salón parroquial, pero en Santo Tomé será en un gimnasio cubierto y se hará tal cual como se hizo en Santa Fe”, detalló el director.







A la altura de su esplendor

Los organizadores del show suponen que buena parte de la repercusión que obtuvieron obedece al público heterogéneo que se siente atraído por la música de Queen. “Es una banda que trasciende generaciones y sus temas se escuchan siempre en algún momento del día o en alguna situación específica, hasta en la cancha. Cuando yo era chico, en la escuela, golpeábamos los pupitres al ritmo de ‘We Will Rock You’”, reflexionó Naffa.

De hecho, entre los asistentes a las primeras dos presentaciones de Queen Sinfónico Coral pudieron identificar parejas de alrededor de 30 años, grupos de amigos de entre 20 y 30 y también mucha gente de 50 ó 60 años que habían escuchado Queen en la adolescencia o en la infancia. “Había muchos fanáticos de la banda que filmaban con sus celulares, o transmitían en vivo mientras cantaban a viva voz. Las versiones más aplaudidas fueron ‘We are the Champions’, ‘Radio Ga Ga, ‘I Want to Break Free’ y ‘We Will Rock You’”, apuntó el conductor del coro.

Los logros, sin embargo, imponen nuevos retos hacia adelante. “Sabíamos que era difícil poner en escena obras de tal magnitud y reversionarlas. Y el aplauso final ante cada tema nos dio el aire y el respiro como para decir: lo logramos, hicimos las canciones con el esplendor que Queen merecía”, indicó Rodrigo. Y adelantó que para las próximas funciones tienen la intención de añadir algunas sorpresas vinculadas con la propuesta de juegos al público. ‘Es lo que llegamos a hacer en este mes de trabajo. Queríamos agregar un tema más, ‘Under Preasure’, pero quedará para la presentación en Esperanza, vimos que hay detalles finos que todavía se pueden perfeccionar”, concluyó.

Hits

Cabe recordar que el espectáculo, en el cual interactúan el Coro Polifónico y la Banda Sinfónica de la Merced, junto a la banda Nada Más y Nada Menos y el solista vocal Andrés Novero despliega versiones de los temas más reconocidos del grupo británico. El repertorio está compuesto por 14 hits clásicos de la banda Queen: “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “I Want it All”, “Save me”, “The Show Must Go On”, “Princes of the Universe”, “Another one Bits the Dust”, “Love of my Life”, “Don’t Stop me Now”, “Who Wants to Live Forever”, “We Will Rock You”, “I Want to Break Free”, “Radio Ga Ga” y “We are the Champions”.