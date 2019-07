https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 23.07.2019

Elecciones 2019 En 72 horas, llegan a Santa Fe tres precandidatos a presidente

Tres precandidatos a presidente llegarán a la provincia en el transcurso de esta semana. Como adelantara El Litoral en su edición del pasado fin de semana, el representante del frente justicialista Todos, Alberto Fernández, desembarcará el jueves y permanecerá en territorio santafesino hasta el viernes. El ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner llegará sin su compañera de fórmula, Cristina Fernández.



De acuerdo con la agenda tentativa difundida hasta aquí, Fernández aterrizará en la ciudad de Reconquista, para luego recorrer y mantener reuniones en Rafaela y Esperanza. En esta última localidad o en Reconquista, el candidato compartirá una actividad con el gobernador electo, Omar Perotti. En la ocasión, firmarán un acta-acuerdo con una serie de compromisos sobre la base de demandas de la provincia, que Fernández debería cumplir en caso de acceder a la presidencia. El viernes, el ex funcionario nacional llegará a la ciudad de Santa Fe para compartir un desayuno de trabajo con empresarios y referentes de distintos sectores productivos de la región. Recorrerá medios de comunicación, y por la tarde, se reunirá con intendentes, presidentes comunales y militantes en ATE-Casa España.



En el sur, Lavagna



Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey llegarán este miércoles a la provincia. La fórmula que representa a Consenso Federal estará en la ciudad de Rosario, y compartirá agenda con los integrantes de la lista de diputados nacionales, que encabeza Enrique Estévez. Según se informó, el ex ministro de Economía de la Nación, junto al actual gobernador de Salta, brindará una charla en los Salones Puerto Norte sobre “Claves para el futuro de la Argentina. Economía, producción e innovación”.



El binomio no llega en el mejor momento a la provincia. Es que el Socialismo se encuentra en plena ebullición después de que dirigentes históricos del partido, como Eduardo Di Pollina, salieran a decir públicamente que no apoyarán la fórmula por no sentirse representados. Paradójicamente, el actual gobernador Miguel Lifschitz había sido uno de los principales promotores de la conformación de ese espacio. Pero la incorporación sobre todo de Urtubey sorprendió y generó malestar puertas adentro del Frente Progresista.



Di Pollina aseguró que “buena parte de la militancia” socialista rechaza trabajar por la fórmula. En el mismo sentido se manifestó también la diputada Alicia Gutiérrez, del partido SI. Y según pudo confirmar El Litoral, los radicales agrupados en NEO discutirán la posición a adoptar en un plenario que se realizará este jueves. El sector comprometería un respaldo y trabajo fuerte por la lista de diputados nacionales que encabeza Estévez; y si bien no pregonarían un voto en contra de Lavagna, tampoco se expondrían haciendo campaña por el binomio.



En el oeste, Macri



Por su parte, el presidente de la Nación en su condición de candidato para acceder a la reelección, visitará este miércoles la ciudad de Rafaela. Mauricio Macri aprovechará una gira por ciudades cordobesas -la propia capital y San Francisco, entre otras- para “tocar” también suelo santafesino. Según pudo saber El Litoral, el jefe de Estado estará en horas de la mañana en la zona rural del oeste provincial, en la que se lleva a cabo con fondos nacionales la obra de canalización del sistema Vila-Cululú. Allí se prevé, incluso, que tome contacto con los medios de prensa. Para cerrar su gira, se prevé una “actividad de cercanía”; se trata de esas visitas “sorpresivas” que el presidente acostumbra a hacer a un vecino de la región.