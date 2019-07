"No hay nada que hacer" por la salud de Sergio Denis

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 23.07.2019 - Última actualización - 15:40

15:38

Carlos Hoffman informó que el intérprete aún “no reacciona” y definió la situación con un desalentador comentario.

Carlos Hoffman informó que el intérprete aún "no reacciona" y definió la situación con un desalentador comentario.

A cuatro meses del trágico accidente que sufrió en medio de un recital en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, Sergio Denis (70) continúa internado en una clínica de rehabilitación integral luchando por su vida.

Según informó Carlos Hoffman, hermano del reconocido cantante, en declaraciones a Diario El Cuyo, el estado físico de su par es bueno sin embargo, él continúa dormido y "no hay nada que hacer".

"No hay nada nuevo, continúa sin despertar. Está perfecto físicamente, pero no reacciona. Está igual que hace cuatro meses", precisó Carlos a través de un audio. Y completó, con pesar en sus palabras: "Estamos esperando, no hay nada que hacer".

El último parte médico del artista fue compartido en las redes sociales por su propio hijo, Federico, quien desde el incidente ofició de portavoz ante los medios.

"El paciente Héctor Hoffmann permanece internado en Clínica Alcla desde el 7 de mayo. Su estado clínico se mantiene estable, compensado hemodinámicamente, sin intercurrencias agudas y con respiración espontánea", decía el documento firmado por el director médico de esa institución, el doctor Gustavo Barbalace.

Y afirmaba: "Su condición neurológica no presenta cambios significativos. Continúa asistido con el esquema de cuidados y tratamiento interdisciplinario según corresponde a su estado de salud actual".

El pasado 11 de marzo, Sergio brindaba un show en el teatro antes mencionado. Todo transcurría con normalidad hasta la canción Te llamo para despedirme, cuando el artista perdió el equilibrio y cayó casi tres metros a una fosa que no estaba tapada.

Rápidamente, los fans del intérprete se acercaron para ayudarlo y llamaron de inmediato a una ambulancia que lo trasladó hasta el hospital Ángel C. Padilla de esa provincia.

Allí, el cantante llegó con "hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato". Y permaneció internado en ese centro médico hasta el 13 de abril, cuando fue derivado a Buenos Aires en un avión sanitario.

"Él es de Buenos Aires, su familia vive allá. Hay un desarraigo de la familia que está acompañándolo permanentemente. Es difícil para los familiares estar en otra provincia tanto tiempo", explicó en su momento la directora del hospital en cuestión, Olga Fernández, al justificar el traslado del cantante.

Hace pocas semanas, Juan Alberto Mateyko (73) se mostró muy preocupado por la salud de su amigo. "Está mal, sólo se puede esperar un milagro. Está en una situación similar a la que estuvo Gustavo Cerati. En su familia todavía se ilusionan, le hablan", indicó el conductor en una entrevista para el ciclo Mi otro yo de Córdoba.

