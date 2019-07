https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 23.07.2019

15:50

Consumió éxtasis que habría sido adulterado con veneno para ratas Hay cuatro detenidos por la muerte de una chica marplatense en España

La familia de Milagros Alanis Moyano, la joven marplatense que falleció en Palma de Mallorca tras consumir éxtasis en una fiesta electrónica, denunció que hay cuatro detenidos por el hecho y que ahora investigan si la droga estaba adulterada con veneno para ratas.



"La información de la pastilla con raticida nos llega de una persona que compró la misma pastilla pero no la consumió. Pero debemos esperar la autopsia", contó a TN Paulo Moyano, el papá de la joven de 19 años.



Consultado acerca de cómo avanza la investigación en España, su hermano Lautaro confirmó que hasta el momento "hay tres detenidos por el hecho y que la policía continúa trabajando para esclarecer quién fue el que le vendió el éxtasis" en el Origen Festival. La madre de la joven confirmó más tarde que los detenidos ya son cuatro.

La muerte de Milagros se produjo el miércoles pasado en el Hospital Clinic de Barcelona, adonde había sido trasladada tras sufrir un cuadro de hipertermia, con más de 43 grados de fiebre, mientras estaba internada en el Hospital Clinic de Palma.



"Sus amigos nos contaron que tenía fuertes dolores estomacales y fue la hipertermia lo que que le causó problemas en el hígado, el riñón y el sistema circulatorio", detalló Lautaro, quien además precisó que "en el hospital nos confirmaron que la pastilla estaba adulterada, pero que aún no se sabe con qué".



Desde la red social Facebook, su padre contó que Milagros "estaba irreconocible" tras su fallecimiento. "Quisiera saber quién le vendió el veneno a mi bebé para pegarle un tiro en la cabeza", señaló. Y agregó: "A mí no me gustaban esas fiestas pero me decía ’no todos se drogan, papá’, esta era su segunda fiesta en Palma de Mallorca. Me la arrancaron y la mataron como sapo, es durísimo decirlo pero cuando la vi tuve que mirar un tatuaje porque no era ella. Mi hermosa Alanis con solo 19 añitos".

El padre posteó, además, una imagen de una pastilla amarilla con una calavera, y denunció que esa droga habría sido adulterada con raticida. "No busco nada especial, solo darle un sentido a la muerte de mi bebé. Y me duele mucho cómo nos juzgan. Y dicen cosas muy duras", dijo.



Tras los ataques y las durísimas opiniones contra la joven en las redes, su hermano reflexionó: "Lamentablemente, cayó en la tentación de una mierda que ciertas personas te inculcan que al hacerlo te podés divertir más. Esto puede pasar a cualquier miembro de su familia, lamentablemente ella murió. Pero es bueno que se sepa así se tiene un poco más de conciencia de lo que pueden llegar a causar estas cosas".



