Copa Sudamericana: en la llave de Colón, Zulia sacó ventaja ante Sporting Cristal

Martes 23.07.2019

19:39

El equipo de Venezuela se impuso como local ante el peruano por 1 a 0. El ganador de la serie se medirá con el Sabalero en cuartos de final.

El Zulia Fútbol Club, de Venezuela, se impuso este martes por la noche como local por 1-0 al Sporting Cristal, de Perú, en el encuentro de ida, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El ganador de esta llave se medirá en cuartos de final ante Colón, de Santa Fe, que el pasado jueves eliminó por penales a Argentinos Juniors, en La Paternal.

El partido se disputó en el estadio Olímpico, de Maracaibo, y el único tanto del once "Petrolero" fue convertido por el mediocampista suizo Frank Günther Feltscher, tras una asistencia del atacante hondureño Bryan Velásquez.

En el conjunto "Celeste", dirigido por el rosarino Claudio Vivas (ex ayudante de Marcelo Bielsa en Newells, Vélez y la selección argentina) fueron titulares el defensor central santafesino Omar Merlo (ex Colón, River y Platense), el interior izquierdo rosarino Christian Ortíz, (ex Huracán e Independiente) y el delantero uruguayo Cristian Palacios (ex Temperley y Atlético Tucumán).

La revancha tendrá lugar el próximo martes 30 (19.15 hora argentina) en el estadio Alberto Gallardo, que se encuentra ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Con información de Télam