Miércoles 24.07.2019 - Última actualización - 12:23

Criticó duramente a los directivos Pizzi contra Colón

El santafesino Juan Antonio Pizzi, ex entrenador sabalero y actual DT de San Lorenzo, dialogó con los colegas de Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, habló de aquella etapa y criticó con dureza a los directivos de Colón de ese entonces que —casualmente— son los mismos de ahora.

Cuando le consultaron por los cachetazos que recibió precisamente en su debut como técnico respondió: “Más que cachetazos fueron puñetazos los que me pegaron en esa situación en Colón. Fue muy doloroso para mí, porque yo moví toda mi familia por confiar en esta oportunidad y proyecto. Ni siquiera me dieron tiempo de empezar, porque en tres partidos no podés resolver nada. Lo que si rescato de esa experiencia es que uno aprende a conocer a la gente y a las personas con las que uno se relaciona e inclusive cómo te defraudan, porque me sentí defraudado por la gente que me llevó”.

“Vignatti y Darrás estaban, después se fueron, ahora volvieron. No quiero hablar más de ese tema, doy por cerrada esa etapa. Se portaron muy mal conmigo, no actuaron como lo esperaba. No tengo relación y tampoco pretendo algún día tenerla con ellos”, disparó “Juanchi”, reconocido hincha sabalero.