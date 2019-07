Unión sueña con Cavallaro más Bou

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sin dudas que el presidente Spahn dio un golpe ruidoso en el mercado al contratar a la “Panterita” como goleador. Lo de “Juani” está a punto de concretarse.

Madelón está feliz. Para variar, el DT de Unión fue el más ovacionado de todos por los hinchas y socios tatengues que coparon el Malvicino. Con un montaje europeo, Unión presentó su nueva marca de indumentaria deportiva para la temporada que se inicia este viernes contra Racing en Avellaneda. El DT ironizó: “Ahora me pueden echar con tranquilidad, porque me trajeron buenos jugadores”. Foto: Manuel Alberto Fabatía

“Ahora me pueden echar con tranquilidad (entre risas), pueden decir “te dimos buenos jugadores” y creo que vamos a andar bien. Hay perfil bajo y el grupo está bien”. Así, con esas palabras, el orador más esperado del Mundo Unión —Leonardo Carol Madelón— hizo explotar a la multitud que copó el estadio cubierto Angel Malvicino en la noche europea que montó Unión para presentar su nueva marca de indumentaria deportiva para la temporada 2019/2020 que asegura la Superliga y la próxima Conmebol Sudamericana.



Claro que, también habló de fútbol de cara al debut de este viernes a las 21.10 contra el campeón Racing en Avellaneda: “Cuadra está bien, capaz que juega de entrada, es posible y lo vamos a ver. Acevedo llega justo, de última irá al banco. Al equipo lo vamos a trabajar mañana o pasado, igual ustedes (por los periodistas) descubren todo rápido”.



Al toque, el “10” que marcara el gol clave en las finales del ‘89, le dijo a sus seguidores: “Estamos bien, Unión está bien, el grupo también. Le pido al hincha que entienda que hay un cambio de muchos jugadores y ese cambio puede llevar un tiempo, necesita paciencia. Ojalá empecemos rápido. Hay un aura muy buena, los veo muy bien y hay un buen espíritu de trabajo. Hay equilibrio y autocontrol en todas las partes” manifestó.



Finalmente, más allá de su broma que ahora los dirigentes lo pueden echar tranquilos porque vinieron buenos jugadores, Madelón expresó: “Nos desarmamos mucho y vinieron. Si quiere venir los jugadores es porque estamos haciendo bien las cosas como club en varios aspectos”.



Un muy buen mercado



Al mediodía de este miércoles, Walter Bou —el domingo jugó para Unión La Calera y metió el quinto gol de penal en la definición— estaba llegando directamente desde Rosario (allí llegó por aire) al predio de Casasol para ponerse a disposición de Madelón. Si bien los detalles finales los conoce Luis Spahn —negoció mano a mano con Bragarnik—, sería un préstamo de un año con opción de compra.



Para cerrar un muy buen mercado junto al “9” (Bou), ahora el Tate va por el “10” Juan Ignacio Cavallaro, jugador que viene de explotar en el Tigre campeón de “Pipo” Gorosito.



La llegada de Cavallaro está “prácticamente cerrada”, dijeron este miércoles por la mañana a El Litoral. “Cavallaro tiene tres o cuatro ofertas, entre ellas el exterior, pero quiere jugar en Unión y el club hará el esfuerzo”, aseguraron. Es la misma modalidad de Bou: préstamo por un año.



Así, sin dudas, el Tate cierra un muy buen mercado de invierno, con las gestiones de los dirigentes y Martín Zuccarelli. En principio, con la llegada de Bou y Cavallaro, Unión se retira del mercado.



Además, se pudo saber cómo llega el chico Alfredo Pusetto, de 20 años, ex Rafaela y Chile. “Firmó por dos años, es mediapunta, el hermano de Ignacio Pusetto. La mitad del pase ya es de Unión y es una fuerte apuesta del club a futuro. Por ahora, arrancará en la reserva”.

Cuadra admira a Sigali



En este mercado de pases, uno de los temas más recurrentes en el mundo Racing ha sido la salida de varios de los chicos del club a préstamo. En este sentido, durante este receso ya se fueron de la Academia Alexis Cuello, Gonzalo Córdoba, Gustavo Iturra y, en las últimas horas, Nicolás Muscio. Con un plantel amplio y de destacado nivel, no iban a poder sumar minutos en el equipo del Chacho y por eso decidieron partir.



Alguien que sabe lo que es surgir de la cantera e ir a probar suerte a otra institución es Pablo Maximiliano Cuadra. El delantero de 24 años, en diálogo con “El Show de Racing” (Radio del Pueblo AM 830), se refirió a la salida de los pibes surgidos del Predio Tita Mattiussi. “Las decisiones de dejar el club, en general, son tomadas por los jugadores. No creo que sea una política del club el prestar a tantos chicos, cuando no tenés continuidad es lógico buscar otros rumbos”, afirmó el jugador cuyo pase es de Racing pero que está a préstamo en Unión desde enero de este año .



Justamente, el próximo rival de la Academia será el Tatengue. En este sentido, Cuadra ya palpita lo que vivirá el viernes. “Estoy recuperado de la lesión y no hay ningún papel que me impida jugar. Si el técnico me pone, será un placer volver a pisar el Cilindro”, destacó.



El conjunto santafesino llega con varias caras nuevas en su plantel y enfrentará al campeón de la Superliga. A sabiendas de la jerarquía de la Academia, el nacido en San Nicolás afirmó: “Va a ser un partido muy duro. Nosotros llegamos bien y sabemos que para tener chances debemos correr hasta la última pelota”.



Es curioso que un atacante tenga tanta devoción por un defensor. Por eso sorprendió la admiración que demostró Maxi Cuadra para con el Osito Sigali, uno de los mejores defensores del fútbol argentino. “Es sorprendente la enorme calidad que tienen los jugadores de Racing. Igual, mi top 3 es: Sigali, Sigali, Sigali”, señaló Cuadrita entre risas. Y agregó: “El viernes le voy a pedir su camiseta, es un fenómeno”.