https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.07.2019 - Última actualización - 14:35

14:34

Discusión en la coalición gobernante de Santa Fe

Radicales frentistas decidirán en un plenario si apoyan a Lavagna

“No decimos ni que sí ni que no; lo vamos a resolver de manera orgánica”, adelantó el senador Felipe Michlig. Fue después de los cruces que surgieron en el socialismo, por la incorporación de Juan Manuel Urtubey al binomio que encabeza el ex ministro de Economía de la Nación.

El candidato de Consenso Federal, de recorrida por Rosario junto al gobernador Miguel Lifschitz y el candidato a diputado nacional Enrique Estévez. Foto: Marcelo Manera



Discusión en la coalición gobernante de Santa Fe Radicales frentistas decidirán en un plenario si apoyan a Lavagna “No decimos ni que sí ni que no; lo vamos a resolver de manera orgánica”, adelantó el senador Felipe Michlig. Fue después de los cruces que surgieron en el socialismo, por la incorporación de Juan Manuel Urtubey al binomio que encabeza el ex ministro de Economía de la Nación. “No decimos ni que sí ni que no; lo vamos a resolver de manera orgánica”, adelantó el senador Felipe Michlig. Fue después de los cruces que surgieron en el socialismo, por la incorporación de Juan Manuel Urtubey al binomio que encabeza el ex ministro de Economía de la Nación.

Mientras la fórmula Lavagna-Urtubey sigue generando esquirlas en el socialismo, el sector radical que permanece en el Frente Progresista -NEO- resolverá este jueves qué posición adoptará frente al binomio presidencial. Así lo confirmó el senador Felipe Michlig, en diálogo con la prensa, aunque evitó adelantar una definición. Como se sabe, la incorporación del gobernador de Salta como candidato a vicepresidente generó rechazo en algún sector del PS. Así lo expresó este fin de semana el diputado Eduardo Di Pollina, quien habló de “incomodidad” en buena parte de la militancia. También se sumó el partido SI, que lidera Alicia Gutiérrez, y que integra la coalición gobernante. En ese contexto, los radicales frentistas -principales aliados de PS en Santa Fe- anticiparon que debatirán y definirán su posición este jueves.

“Lo hemos hablado con dos referentes importantes de nuestro sector como lo son Maximiliano Pullaro y Carlos Fascendini. Estamos llamando a sendas reuniones, una para este jueves y otra para la semana que viene, a fin de definir nuestra posición con respecto a las Paso y también en una eventual segunda vuelta. Habrá una posición oficial del sector sobre este tema”, anticipó. —¿Se sienten cómodos con la figura de Urtubey? -consultó El Litoral.

—No hemos hecho valoraciones en lo personal. Por eso queremos tener una definición como sector y a partir de allí, sobre la base de lo que pensamos desde el punto de vista político e ideológico, decidir cuál será nuestra posición. Queremos primero charlarlo porque adelantar posturas personales puede llegar a condicionar las manifestaciones de otros dirigentes.

—¿No saben entonces aún si apoyarán o no a Lavagna?

—No decimos ni que sí ni que no. Por eso queremos definirlo en el ámbito del sector que integramos y a partir de allí, tener una posición concreta. Ojalá podamos encolumnar a todos los dirigentes de NEO en esa decisión que adoptemos. Somos respetuosos de lo orgánico y de las decisiones que deben tomarse en conjunto porque al margen de las opiniones personales, y que tenemos que respetar, lo importante es la definición que adoptemos en conjunto.

—¿Hay un límite; Macri o Fernández?

— Creemos que en los momentos que estamos viviendo en el país es necesario la confluencia de distintos actores y aportes que se puedan realizar porque lo que se avecina es de mucha complejidad. Ojalá podamos llegar algún día a algo parecido al Pacto de la Moncloa, con políticas de Estado sin grietas y sin diferencias insalvables.

—¿No es pertinente que se conozcan opiniones aisladas como la de Eduardo Di Pollina, en el marco del socialismo?

—Es una cuestión que no está resuelta. Somos respetuosos de lo orgánico y preferimos no adelantar posiciones personales. Por lo demás, respetamos la vida interna de cada partido. Lo tiene que resolver cada uno en su sector.

En el PS

La integración de Urtubey al binomio presidencial provocó, como se dijo, una serie de cruces en el socialismo. Di Pollina adelantó que no lo votará, y ello le valió el cuestionamiento de Miguel Lifschitz, quien lo trató de “díscolo”. Visiblemente molesto por el tema, el gobernador -promotor, además, del armado de Consenso Federal-, dijo este miércoles en diálogo con la prensa, que el socialismo tenía “coherencia”, y que el aval a Lavagna había sido discutido de manera “orgánica” en los principales ámbitos de decisión partidaria. Eso fue en horas del mediodía. En horas de la tarde, se conoció un comunicado de prensa que difundía el propio PS con el visto bueno de Antonio Bonfatti a la postulación Lavagna-Urtubey.

“El Partido Socialista integra Consenso Federal, aportando a la construcción de una alternativa en la Argentina que supere la grave situación económica y social que atravesamos, marcada por una creciente desigualdad y por el aumento de la pobreza y la indigencia. Estos graves problemas, se han agravado en nuestro país en el último tiempo y tanto el gobierno actual como el anterior no han sabido dar respuestas a los mismos”. Así comienza el documento que lleva la firma de la mayor parte de la conducción partidaria nacional, encabezada por Bonfatti.

Orgánicos

“Somos miembros de Consenso Federal -continúa el comunicado- porque en nuestras instancias de debate partidario coincidimos en construir una alternativa progresista, con sectores del radicalismo, del peronismo y de otras expresiones afines a esta idea, que se mantuvieran en la postura de no caer en una grieta que resulta falsa a la hora de enfrentar los problemas de la gran mayoría de los argentinos y argentinas y que no ofrece ninguna respuesta a los mismos. En tal sentido, nuestra Mesa Directiva nacional determinó la integración definitiva a Consenso Federal.

“Desde el socialismo, encontramos en la candidatura presidencial de Roberto Lavagna una posibilidad clara de aportar a la sociedad argentina su experiencia y capacidad. Su compromiso con la defensa de la producción y el trabajo argentino, su probada honestidad y transparencia en la gestión pública, y su convocatoria a diversos actores de la vida política y social argentina, son algunos de los motivos que nos llevan a acompañar decididamente su candidatura nacional”, concluye el texto. “En las Paso uno vota al que quiere”

El precandidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, estuvo esta mañana en Rosario, junto a su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey. Acompañado por el gobernador Miguel Lifschitz, quien impulsó el apoyo del Partido Socialista a su postulación, Lavagna visitó el Polo Tecnológico Rosario, y después ofreció una conferencia de prensa.

“En las Paso no se elige a nadie, así que uno puede votar realmente por el que quiere, en el que uno piensa que es lo mejor para el país”, dejó sentado en primer término. Y añadió que “ya estamos cerca y la población va a decir lo que piensa”, al ser consultado sobre las encuestas que anticipan una polarización entre las fórmulas que integran Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, por un lado, y Alberto Fernández y Cristina Fernández, por el otro.

“Es importante porque en las Paso no se elige a nadie, entonces la idea de que ‘tengo que votar a éste para que no gane el otro’, esa cosa de elegir por negativo acá no está, en las Paso uno puede votar realmente por el que quiere, en lo que uno piensa ‘esto es lo mejor para mi país’”, redondeó el candidato.

Consultado sobre las medidas de gobierno tomará en caso de ser elegido presidente, adelantó que en primera instancia elevará el presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología, ya que se trata de un sector productivo en crecimiento en la Argentina y necesita promoción.