Alimentazo: "es un tema político, nada que ver con el sector hortícola nuestro"

Miércoles 24.07.2019

La Sociedad de Quinteros de Santa Fe criticó la manifestación que la Unión de Trabajadores por la Tierra realizó en la capital santafesina. Afirman que “vienen direccionados de Buenos Aires” y denunciaron que “exigen a los productores que se retiren de nuestra entidad”.

La movilización de activistas agrupados en la Unión de Trabajadores por la Tierra (UTT), que esta mañana tuvo lugar en la explanada del edificio municipal en la ciudad de Santa Fe, no encontró un correlato en la Sociedad de Quinteros local sino todo lo contrario. Desde la entidad que representa a los productores frutihortícolas de la región hace 70 años refutaron los argumentos que esgrimieron los organizadores y los acusaron de intentar adoctrinar a los quinteros de la región.

Uniformes, banderas y consignas en el municipio santafesino. Foto: FR

“Esto es un tema político, nada que ver con el sector hortícola nuestro”, dijo Guillermo Beckmann al ser consultado sobre la manifestación, que se realizó en forma simultanea en distintos puntos del país para comunicar que con el modelo económico nacional “los que producen los alimentos se funden y el pueblo paga caro la comida”.

El dirigente local indicó que la situación para el sector “está difícil, como todo en el país”, a raíz de insumos dolarizados y las zozobras de la economía “pero seguimos adelante; la producción es muy buena, no hay desabastecimiento y los precios son muy accesibles para el consumidor”. Y marcó la diferencia con los argumentos de la UTT. Dijo no saber con certeza quién los organiza, pero indicó que basta observar cómo se movilizan “con una casaca, con una identificación; acá el productor nuestro está abocado a su trabajo”.

Los principios de los activistas formaron parte de la propaganda. Foto: FR

“Vienen direccionados de Buenos Aires con intenciones de posesión de la tierra, no pagar alquileres, no trabajan en Buenas Prácticas Agrícolas para la rentabilidad del productor sino que tienen otras intenciones”, dijo sobre los manifestantes. Y agregó: “no estamos relacionados; inclusive nos molesta un poco que vengan estas agrupaciones y trabajen con la gente nuestra y les inculquen distintas ideas”. Incluso denunció: “nos estamos enterando que le exigen a los productores que se retiren de nuestra entidad”. También dijo que recibieron comentarios sobre pagos mensuales que ofrecerían a campesinos locales. “No lo puedo asegurar porque no lo he visto, pero realmente tienen otras intenciones que nos preocupan porque no es la intención del trabajador de la quinta”.

El ruido partidario también fue parte de la manifestación. Foto: FR

Beckmann afirmó: “acá están organizando algún grupito con un tema político que no nos atañe a nosotros”. Y aclaró que la entidad trabaja “con todos los partidos políticos, con todos los pensamientos que quieren ayudar a la producción local”. En tal sentido valoró la relación con el Centro Comercial de Santa Fe, que los vinculó con Came (Cámara de la Mediana Empresa) y desde ahí el nexo que mantienen desde hace año con Nación. A su vez tienen un vínculo con la provincia, producto del cual dos ingenieros agrónomos recorren la zona promoviendo las BPA, “siempre buscando la sanidad de la producción y la rentabilidad del productor”.