Miércoles 24.07.2019 - Última actualización - 15:59

15:58

Lo confirmó su abogado, Matías Morla

Maradona fue operado con éxito de la rodilla derecha

El ex jugador y entrenador del seleccionado argentino arrastraba una sinovitis aguda y artrosis en la zona que muchas veces no le permitía caminar.

Foto: Archivo



Diego Armando Maradona fue operado este miércoles con éxito de la lesión en la rodilla derecha que precipitó su salida de México, donde dirigía a Dorados. El abogado del "Diez", Matías Morla, informó a través de su cuenta de Twitter que la intervención que se realizó en una clínica privada de la zona norte de la provincia de Buenos Aires "salió perfecta". Recién terminó la operación de la rodilla derecha que le hicieron a Diego Maradona. Todo salió perfecto. Agradezco en nombre de Diego a la Clínica Olivos y a todos los profesionales que lo atendieron de la mejor manera. Ahora a comenzar con la recuperación. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 24 de julio de 2019 El ex jugador y entrenador del seleccionado argentino arrastraba una sinovitis aguda y artrosis en la rodilla derecha que muchas veces no le permitía caminar y esas lesiones precipitaron su salida de Dorados. Incluso, durante su estadía en México, donde estuvo dos veces cerca de ascender a Primera División con Dorados de Sinaloa, se lo vio en muchas oportunidades a "Pelusa" con una muleta. "Ahora a comenzar con la recuperación", agregó Morla en la publicación, que también agradece el trato del personal médico a cargo de la operación. Con información de Télam

