Un vistazo al set de Space Jam 2

El jugador de básquet —y actor revelación tras su desternillante papel secundario en "Y de repente tú"— compartió este martes un vídeo desde el set de Space Jam 2 en el que podía intuirse lo obvio: que la localización era un campo de básquet en uso pero rodeado de enormes pantallas verdes.

Tal y como ocurría en la original de 1996 protagonizada por Michael Jordan, la gran mayoría de personajes involucrados en la gran final del clímax de la película, incluido el público, eran personajes animados de Warner Brothers. Ya saben, Bugs Bunny, Lola Bunny, el Pato Lucas y compañía.

The set of Space Jam 2 👀



(via @KingJames) pic.twitter.com/MmahJaIiQW