https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.07.2019 - Última actualización - 21:01

21:00

En la causa Odebrecht

Retiran parte de las acusaciones contra el ex presidente brasileño Lula

Un juez federal de Brasil retiró hoy parte de las acusaciones en el proceso en que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva es acusado de corrupción, tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita por haber supuestamente favorecido los negocios de la multinacional Odebrecht en Angola.

Foto: Archivo.



En la causa Odebrecht Retiran parte de las acusaciones contra el ex presidente brasileño Lula Un juez federal de Brasil retiró hoy parte de las acusaciones en el proceso en que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva es acusado de corrupción, tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita por haber supuestamente favorecido los negocios de la multinacional Odebrecht en Angola. Un juez federal de Brasil retiró hoy parte de las acusaciones en el proceso en que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva es acusado de corrupción, tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita por haber supuestamente favorecido los negocios de la multinacional Odebrecht en Angola.

El juez Vallisney de Souza Oliveira, titular del décimo juzgado federal de Brasilia, absolvió a Lula de las acusaciones de asociación ilícita y lavado de dinero en este proceso, uno de los ocho que enfrenta en la Justicia, pero mantuvo las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias, así como uno de los cargos de lavado de dinero, informó la agencia de noticias EFE. Tenés que leer Alberto Fernández visitó a Lula en prisión y aseguró que "no duda" de su inocencia En esta causa el ex mandatario y líder del socialista Partido de los Trabajadores (PT) es acusado de haber recibido sobornos de Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, a cambio de las supuestas presiones que hizo para favorecer a la gigantesca compañía con créditos de entidades públicas que facilitaran la adjudicación de contratos en Angola. Los créditos para financiar obras públicas en Angola ejecutadas por Odebrecht fueron concedidos por el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) en el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, sucesora y ahijada política de Lula. Lula, que purga desde abril del año pasado una condena por corrupción y lavado de dinero en una celda de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba, ya fue condenado en primera instancia en otra causa por corrupción y enfrenta otros seis procesos en su mayoría por supuestas corruptelas.



En el proceso sobre el supuesto favorecimiento de los negocios de Odebrecht en Angola, Lula era acusado de asociación para delinquir junto con uno de sus sobrinos, Taiguara Rodrigues dos Santos, y otros dos reos.



Sin embargo, el juez argumentó que ya existe otro proceso en la Justicia Federal que trata sobre los créditos del BNDES a obras públicas en Angola, por lo que decidió absolver a los cuatro acusados de ese delito.



El magistrado también consideró que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para sustentar la acusación contra el ex mandatario de lavado de dinero de 20 millones de reales (unos 5,3 millones de dólares) en contratos entre Odebrecht y una empresa de propiedad del sobrino de Lula, por lo que también lo absolvió.



Lula, sin embargo, seguirá respondiendo en este proceso por un cargo de haber sido responsable de blanquear cerca de 7,7 millones de reales (unos 2 millones de dólares).



En la misma sentencia, el juez retiró las acusaciones contra el empresario Marcelo Odebrecht, el ex presidente de la constructora, como parte de los beneficios judiciales que recibió el ejecutivo por haber aceptado colaborar con la Justicia, confesar sus crímenes y denunciar a sus cómplices en numerosas corruptelas.



El antiguo líder sindicalista, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, acumula un total de ocho causas en su contra en la Justicia brasileña, todas ellas vinculadas con diferentes asuntos de corrupción.



Lula asegura ser víctima de una "persecución judicial y política" que, principalmente, busca impedir su regreso al poder y que ya le impidió disputar las elecciones presidenciales del año pasado.



El ex presidente ya había sido absuelto en julio del año pasado en otro caso en el que se le acusaba de obstrucción a la Justicia por supuestamente intentar comprar el silencio del ex director de Petrobras Nestor Cerveró para evitar que informara sobre la red de desvíos en la petrolera. Con información de Télam