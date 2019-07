https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 25.07.2019 - Última actualización - 6:59

6:57

El Dr. Germán Fernández es uno de los máximos referentes en Emergentología del país. “Los médicos siempre vamos a llegar tarde. Por eso, la sociedad tendría que entrenar en lo que es ser la primera asistencia ante una situación médica crítica”, dijo.

Charlas organizadas por la Fundación Osde El rol clave de la comunidad en la atención de las emergencias El Dr. Germán Fernández es uno de los máximos referentes en Emergentología del país. “Los médicos siempre vamos a llegar tarde. Por eso, la sociedad tendría que entrenar en lo que es ser la primera asistencia ante una situación médica crítica”, dijo. El Dr. Germán Fernández es uno de los máximos referentes en Emergentología del país. “Los médicos siempre vamos a llegar tarde. Por eso, la sociedad tendría que entrenar en lo que es ser la primera asistencia ante una situación médica crítica”, dijo.

El Dr. Germán Fernández, jefe de Emergentología del Hospital Fernández (Buenos Aires), ofreció días atrás dos charlas —organizadas por Fundación OSDE— sobre “Atención inicial ante la emergencia” y “Qué decir de las emergencias en la actualidad”. Las mismas se llevaron a cabo en el Salón Auditorio de la entidad organizativa.

El profesional, que además de ser el máximo referente de Emergentología del Hospital Fernández es Director Médico del Internacional Trauma Life Support y miembro de la American College of Emergency Physicians, entre otros cargos, explicó que la sociedad “debe capacitarse para la emergencia”.

“Los médicos siempre vamos a llegar tarde, siempre; a menos que justo esté la ambulancia acá y vos te caigas, pero hay un espacio entre el ‘me avisan, llamo, sale y llego’ (la ambulancia). Por eso, la comunidad debiera entrenarse en lo que se podría llamar primer respondedor, socorrista o primera asistencia. En cada grupo de trabajo, en cada colegio u oficina, en cada lugar donde hay personas, tendría que haber una o dos entrenadas en comenzar hacer lo correcto. Y esa cadena debe ir superándose”, subrayó.

Fernández expresó que la emergencia debería ser una materia seria, que se tendría que dictar desde el primer grado del nivel primario.

“En el posgrado ya hay residencia de emergencia, hay una capacitación un poco mayor, y se está cambiando”, subrayó. Además, comentó que “empieza a existir dentro de las cátedras”, pero “todavía no como materia, como currícula no está. No obstante, cada vez se le está dando más importancia. De hecho, hay un viejo concepto que por suerte está cambiando —aclaró—, por el cual el médico recién recibido iba el fin de semana, dentro del fin de semana iba a la noche, y dentro de la noche salía en ambulancia”.

Desterrar mitos

Por último, el Jefe de Emergencias se refirió a una serie de mitos que existen ante hechos habituales que pueden darse en la vía pública o en algún establecimiento u hogar. Fernández resaltó que a las personas que convulsionan, por ejemplo, enseguida creen que se “va a tragar la lengua”: “Entonces se pone una corbata o un pañuelo y se le mete lo dedos en la boca: pues bien, eso no hay que hacer”.

Y puso otro ejemplo similar: “En los menores de edad son muy frecuentes las hemorragias nasales, y lo primero que habitualmente se hace es ponerle algodón en la fosa nasal y tirarle la cabeza hacia atrás. Pero hay que hacer justamente lo contrario, cabeza hacia abajo, sonarse fuertemente la nariz y comprimirse”.

“Son tips que se han pasado de generación en generación y se hicieron mitos. Una persona se quema y viene una serie de remedios caseros innombrables: manteca, dentífrico, etc. Hemos visto de todo”, concluyó el especialista.