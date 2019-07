https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

DICTARÁN UN SEMINARIO EN SANTA FE Buscar el payaso interno

Desde el próximo 27 de julio, a través de una serie de encuentros mensuales que tendrán lugar en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457) el artista Omar Jacquier dictará el seminario titulado “El clown a través de la máscara y sus emociones”. La propuesta, apuntada a gente con experiencia en la técnica convocante, implica ahondar en las emociones para construir o ampliar la máscara propia y luego armar un trabajo final público. “La idea del taller y el objetivo es profundizar en la máscara del clown de cada uno”, explicó Jacquier.

—¿En qué consiste esto?

—Todos tenemos un clown adentro. Y la gente que estudia o trabaja con el clown, lo toma y lo trabaja actoralmente. El clown es una técnica de actuación donde cada uno toma como era en la niñez, cuando hacía las cosas con absoluta libertad, cuando no había barreras, prejuicios o vergüenza. El clown intenta recuperar ese estado de absoluta libertad.

—¿Ese clown es como la esencia de cada persona?

—Exactamente. Es moverse con absoluta libertad. Obviamente es una técnica de actuación que se lleva al escenario, no necesariamente a la vida.

—¿Cada persona tiene entonces un clown distinto?

—Si, porque todos tenemos (tomando tus palabras) una esencia distinta. Con el clown como técnica, tomamos aquello que es característico de la esencia de cada uno, lo potenciamos y lo desarrollamos. Están aquellos que son torpes, otros que son tímidos, otros desordenados, otros desprolijos, otros vanidosos y estamos los que tenemos un poco de todo esto junto. La idea es tomar eso y trabajarlo. Eso permite reírnos de nosotros mismos, actuar con esas cosas sin ningún tipo de vergüenza o prejuicio. Y cuando nos movemos genuinamente, el otro como espectador lo agradece y se produce algo cercano. El otro nos entiende y apoya en nuestra torpeza, nuestra vanidad o lo que sea.

Conócete a tí mismo

—¿Cuáles son las técnicas puntuales que se desarrollan para extraer del todo ese clown interno?

—Son técnicas actorales de búsqueda y de autoconocimiento. El clown tiene mucho de autoconocimiento, de no mentirse respecto a lo que cada uno es. Los adultos estamos condicionados por un montón de reglas sociales, políticas, de convivencia, además de muchas barreras propias. Entonces la técnica consiste es sacar todo eso y reflotar la esencia para actuar sobre el escenario.

—Me imagino que en un contexto como el actual, donde todas esas barreras se refuerzan cada vez más, se hace cada vez más necesario apelar al clown para poder volver a mirarse uno mismo.

—La del clown es bárbara como técnica de autoconocimiento. Durante años estuve estudiando y luego entrenando y creo que es un trabajo de crecimiento personal. Es como conciliarse con uno.

Sin edad

—¿Se puede aprender clown a cualquier edad?

—Sí, a cualquier edad. Salvo los chicos que ya lo son (risas).

—¿Qué pasa con las personas que buscan una respuesta en el clown pero no tuvieron una infancia feliz?

—No soy psicólogo y tampoco ésta es una técnica psicológica que vaya a servir para sanear ese tipo de cosas. Lo que si te puedo decir es que el niño que todos tenemos dentro está formado por cosas buenas y otras que no lo son tanto. El objetivo es tomar eso con la conciencia y la mirada de un adulto, reflotarlo y jugar. Te voy a dar un ejemplo extremo, y depende de cada caso, pero supongamos que yo de niño era torpe y todos ser burlaban. De grande, a través de clown, retomo eso y juego. Entonces mi clown se va a tropezar en escena, se va llevar por delante el telón, o se va a enredar con un cable de luz. Y mientras yo sea más genuino en todo eso, mejor recibido será por parte del público.

—Y a lo mejor tiene algo de curativo, en el sentido de que uno se reencuentra con hechos que pudieron ser traumáticas y reírse de eso.

—Te puedo asegurar que si ese trabajo como actor y adulto es genuino, lo curás. Te lo digo por experiencia propia. Cuando yo empecé a estudiar estas técnicas, entré en crisis: todo lo que cuando era chico me dijeron que no tenía que hacer, como clown me lo agradecían y me lo pedían. Desde este punto, te ayuda a mejorar.