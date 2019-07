https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 25.07.2019

15:59

“Espero que el presidente haga la asamblea y presente documentación, y no que sea un monólogo”, dijo Villarreal.

Según Spahn, se hará a fines de agosto Villarreal reclama la asamblea que ordenó Personas Jurídicas

Rodrigo Villarreal, máximo referente de Triunfo Tatengue, primera minoría en las elecciones de junio pasado, declaró que “me genera preocupación que el presidente demore tanto el llamado a asamblea, porque desde noviembre que se aprobó el balance, hasta hoy, no tenemos certeza de la deuda. No entiendo cuando el presidente informa públicamente que hubo más de 1.200 movimientos bancarios entre noviembre, donde se aprueba un balance de 90 millones de pesos de pasivo, y enero, cuando declaró que el club le debe más de 5 millones de dólares. ¿Qué hubo, ocultamiento, magia?, son dos o tres meses, nada más”.

El presidente de Unión, Luis Spahn, dijo en la presentación de la camiseta, que a fines de agosto “se efectivizará” la asamblea que debe convocar para informar sobre la deuda del club, luego de la intimación de Personas Jurídicas.

“Se tomó su tiempo, lo podría haber hecho tranquilamente el 14 de marzo. Nunca convocó formalmente a las agrupaciones. El presidente dice que va a convocar a asamblea porque fue intimado y no porque lo hace por decisión propia. Espero que llame a la asamblea y que lo haga con documentación y no que sea un monólogo”, señaló.

El candidato de la oposición afirmó también que “no entiendo por qué está dolarizada la economía de Spahn y pesificada la de Unión. Cuando comimos polvo y perdimos en junio, sacando el 25 por ciento de los votos, dijimos que íbamos a defender los intereses del club, que íbamos a ser una oposición constructiva y queremos mirar hacia adelante pero observando el pasado. A partir de ahora, las cosas tienen que ser claras”.

No todas son críticas para Villarreal. “Veo que hay mayor presencia del presidente, por más que le cueste y diga que le quita diez horas de trabajo. Se necesita su presencia en Afa y Superliga, se están cocinando cosas importantes como el promedio y los números reales de aporte de la TV. Pasó de una ausencia absoluta y delegando todo en alguien fuerte como Marcelo Martín, a ser él quien vaya a defender los intereses del club. Tendrá que seguir haciéndolo”.

Admitió que no habla con Spahn desde el día de las elecciones, cuando fue a saludarlo por la victoria. “Nuestro granito de arena es contar las costillas, si hago lo contrario sería faltar a la verdad y a los 820 socios que nos votaron. Hay cosas que hacemos mal como institución, porque alguna vez fuimos 20.000 los socios y hoy ya no. Hay que darle cosas a la gente y eso fue parte de la plataforma política nuestra. Con 250 millones de pesos que van a ingresar más algunas cosas que hacen bien, como por ejemplo el marketing, más 4 millones y medio de dólares que se logró en la venta de jugadores, que veremos cómo se pagan porque San Lorenzo y Rosario Central están en problemas, me parece que se tienen que lograr cosas que arrimen a la gente al club”.