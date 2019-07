https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 25.07.2019

20:13

Lo determinó el Tribunal Oral Federal Causa Bolsafe Valores: rechazaron las probations a los imputados

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe decidió rechazar los pedidos de probations solicitadas por los imputados en la causa Bolsafe Valores SA y BV Emprendimientos SA, en la que se investiga una estafa millonaria que perjudicó a 408 ahorristas.

"Incluso los que fueron abalados desacertadamente por el fiscal general, Martín Suárez Faisal", comentó en diálogo con El Litoral el abogado abogado querellante y representante de varios damnificados, Enrique Muller.

El profesional apuntó contra el funcionario: "Nos puso en un apriete, no sólo desde el punto de vista profesional, sino humano porque me parece que no entiende la magnitud de la causa, los prejuicios que ha causado y la gente que quedó en el medio".

"Pareciera que han sido todos inversores de mucho dinero los que han quedado encerrados y esto no es así", agregó.

Por otra parte, Muller cuestionó los pocos progresos en proceso iniciado a fines de 2012. "Estamos en 2019 y todavía el juicio está yendo y viniendo", manifestó.

"Acá hay gente que se ha muerto por no poder seguir realizando tratamientos oncológicos o que cobró bonos que estaban vinculados a la desaparición forzada de personas en la última dictadura militar", añadió.