Djokovic y Del Potro no jugarán el Masters 1000 de Montreal

El serbio Novak Djokovic, campeón del Grand Slam de Wimbledon y número uno del mundo, y el argentino Juan Martín Del Potro renunciaron a disputar el Masters 1000 de Montreal, previsto en agosto, confirmó este jueves la organización del torneo.



El serbio, de 32 años, que superó a Roger Federer en una épica final de Wimbledon a mediados de mes, se unió al argentino Del Potro, número 12 del ranking, ambos ausentes del torneo canadiense.



"Lamento anunciar que decidí retirarme de la Copa Rogers", dijo Djokovic en un comunicado emitido por Tennis Canada. "Con el apoyo de mi equipo, he decidido darle a mi cuerpo más tiempo de descanso y recuperación antes de volver a jugar".



"Amo a Canadá y tengo muchos amigos allí que siempre me hacen sentir como si estuviera en casa y tengo muchas ganas de volver a jugar delante de todos ustedes en Montreal".

"I love Canada and I have many friends there that always make me feel like I’m at home and I’m looking forward to coming back again to play in front of all of you in Montreal." -@DjokerNole



For his part, @delpotrojuan is still recovering from his knee injury.



More details: ⬇