https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 25.07.2019 - Última actualización - 21:38

21:31

Durante el fin de semana, un joven recibió una golpiza por parte de un empleado del boliche. El órgano legislativo local les requiere a los propietarios la confirmación del cumplimiento de la Ordenanza 15598, que regula al personal de seguridad.

Tras denuncias a un patovica El Concejo pedirá informes a un local bailable de la RN168 Durante el fin de semana, un joven recibió una golpiza por parte de un empleado del boliche. El órgano legislativo local les requiere a los propietarios la confirmación del cumplimiento de la Ordenanza 15598, que regula al personal de seguridad. Durante el fin de semana, un joven recibió una golpiza por parte de un empleado del boliche. El órgano legislativo local les requiere a los propietarios la confirmación del cumplimiento de la Ordenanza 15598, que regula al personal de seguridad.

Así lo manifestó a El Litoral el concejal Franco Ponce de León, quien confirmó que se realizó “un pedido de informes en el Concejo Municipal para tener conocimiento sobre distintos ítems, principalmente si este boliche está debidamente autorizado, si tiene la habilitación correspondiente, si el personal que se encuentra allí también está bajo las ordenanzas y las normativas vigentes, si se está dando cumplimento a la ordenanza 11598 que es la que regula y les da el marco normativo a las personas de seguridad, como se las conoce habitualmente”. “Allí también lo que plantea esta ordenanza es que debe existir un registro, que debe estar autorizado y obviamente que deben tener ciertas características estas personas para cumplir esta función”, añadió.

Tenés que leer

En tanto, el edil reconoció que, no solo en su rol legislativo sino como padre, las imágenes del estado “casi desfigurado” en que había quedado el denunciante le llamaron mucho la atención y le generaron cuestionamientos; “por eso queremos tener información oficial para luego sí tomar algún tipo de decisiones en el Concejo Municipal, porque lo que no puede pasar es que las personas que tienen el rol de tratar de cuidar para que no exista ningún tipo de inconvenientes, sean también los agresores”, admitió.

Además, recordó que a pesar de que en estos días ha conversado con muchas personas que le insinuaron que el chico pudo haber estado generando violencia, el personal de seguridad “lo que debe hacer es tratar de persuadir, tratar de prevenir y, en el caso de que siga existiendo llamar a la policía, que son los organismos que deben participar al momento si hay algún tipo de gresca, o hacer la denuncia correspondiente”.

Finalmente, informó que tomó conocimiento de denuncias anteriores sobre el mismo agresor y que por eso, desde el Concejo, quieren “saber principalmente si se está cumpliendo con este registro”.