Vanda presentó su nuevo videoclip

La cantante eslovaca radicada en Santa Fe contó a El Litoral detalles del single y la filmación del video.

"Se lanzó hace una semana, se llama Siete Lunas...es un video y un single, también, nuevo, totalmente, que hicimos totalmente junto Ega (Lostía) y Loly (Godoy) de Badupop y Nico Yozía de Nitroplan, que ellos son los músicos que me acompañan en vivo, entonces los arreglos y la parte de producción vino de ahí", adelantó la artista.

“Se lanzó hace una semana, se llama Siete Lunas...es un video y un single, también, nuevo, totalmente, que hicimos totalmente junto Ega (Lostía) y Loly (Godoy) de Badupop y Nico Yozía de Nitroplan, que ellos son los músicos que me acompañan en vivo, entonces los arreglos y la parte de producción vino de ahí”, adelantó la artista.

En cuanto a la composición, reconoció que “es una canción muy loca, muy de pura ficción que habla de una chica que va a un bosque y se pierde y empieza como a escuchar todos esos sonidos del bosque y las voces de las hadas y empieza a bailar y a entrar en un trance hasta volverse loca”. “Es eso, no es mucho más, pero me encantó la letra y mi idea fue que esa letra se refleje también en la música y también en el video”, aseguró.

“Entonces -prosiguió-, al video lo grabamos en Buenos Aires, en San Telmo, y allá con la productora que lo hizo posible, la idea fue hacer como una transformación de esta chica, que llega a un bosque y se transforma de humana a algo como supernatural, un ser místico, que está tomada por las plantas y ahora como que es su reina”.

Finalmente, destacó que la pasó muy bien durante el rodaje, aunque admitió que como es “muy prefeccionista”, siempre manda “a rehacer las cosas” y “uno por ahí no se imagina el producto final hasta que lo ve”, sintió un poco de ansiedad pero al ver el video solo le dijo al productor: “mirá, yo solo tengo un comentario, no lo vas a creer, pero me encantó”.