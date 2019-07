https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 25.07.2019

El fotógrafo japonés Masahide Tomikoshi sacó de su archivo postales de la Copa del Mundo en la que Argentina obtuvo su segundo título.

Guardadas durante 33 años Publican fotos inéditas de Maradona durante el Mundial de México 1986

El fotógrafo japonés Masahide Tomikoshi volvió a sorprender en Twitter con su archivo. Este jueves decidió sacar a la luz fotos inéditas de Diego Armando Maradona durante el Mundial de México 1986, donde Argentina obtuvo su segunda Copa del Mundo.

El reportero gráfico nipón se volvió popular entre los futboleros ya que desde principios de año comenzó a publicar recuerdos de su carrera.

Las fotos corresponden a encuentro de octavos de final entre Argentina y Uruguay que se disputó en la ciudad de Puebla el 16 de junio. El conjunto nacional se impuso por 1 a 0 con gol de Pedro Pasculli.

Diego Maradona (Argentina)

in World Cup Mexico86, Argentina vs Uruguay1-0

at Estadio Cuauhtémoc in Puebla, Mexico on 16 June 1986

Photo by Masahide Tomikoshi / TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY pic.twitter.com/r1oHCXO8jr — tphoto (@tphoto2005) July 25, 2019

Argentina:SergioBatista2,JoséLuisCuciuffo9,OscarGarré13,NeryPumpido18

JoséLuisBrown5,OscarRuggeri13,DiegoMaradona10,JorgeBurruchaga7

PedroPasculli17,RicardoGiusti14,JorgeValdano11

WorldCupMexico86, Argentina vs Uruguay1-0 at Puebla, Mexico

16 June 1986

Photo by Masahide Tomikoshi pic.twitter.com/gO7gbmulyq — tphoto (@tphoto2005) July 25, 2019

Diego Maradona (Argentina)

in World Cup Mexico86, Argentina vs Uruguay1-0

at Estadio Cuauhtテゥmoc in Puebla, Mexico on 16 June 1986

Photo by Masahide Tomikoshi / TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY pic.twitter.com/6fZnoQDhhG — tphoto (@tphoto2005) July 26, 2019