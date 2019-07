https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.07.2019 - Última actualización - 7:09

7:03

Si para la presentación de la nueva camiseta de Unión, la gran tribuna del Ángel Malvicino se colmó de hinchas tatengues, la posibilidad de la asistencia de visitantes en la ciudad de Buenos Aires en la primera fecha de la Superliga le otorgó a los unionistas ver debutar a su equipo frente a Racing en el Cilindro. Se estima la presencia de 2.000 simpatizantes rojiblancos en el Presidente Perón de Avellaneda, ya que a las 1.500 entradas originales (las que se agotaron rápidamente en la sede rojiblanca), se sumarán 500 que se venderán desde las 18.30 en las boleterías visitantes del estadio de Racing.

La dirigencia unionista consiguió 500 entradas más Habrá 2.000 tatengues en el Cilindro Si para la presentación de la nueva camiseta de Unión, la gran tribuna del Ángel Malvicino se colmó de hinchas tatengues, la posibilidad de la asistencia de visitantes en la ciudad de Buenos Aires en la primera fecha de la Superliga le otorgó a los unionistas ver debutar a su equipo frente a Racing en el Cilindro. Se estima la presencia de 2.000 simpatizantes rojiblancos en el Presidente Perón de Avellaneda, ya que a las 1.500 entradas originales (las que se agotaron rápidamente en la sede rojiblanca), se sumarán 500 que se venderán desde las 18.30 en las boleterías visitantes del estadio de Racing. Si para la presentación de la nueva camiseta de Unión, la gran tribuna del Ángel Malvicino se colmó de hinchas tatengues, la posibilidad de la asistencia de visitantes en la ciudad de Buenos Aires en la primera fecha de la Superliga le otorgó a los unionistas ver debutar a su equipo frente a Racing en el Cilindro. Se estima la presencia de 2.000 simpatizantes rojiblancos en el Presidente Perón de Avellaneda, ya que a las 1.500 entradas originales (las que se agotaron rápidamente en la sede rojiblanca), se sumarán 500 que se venderán desde las 18.30 en las boleterías visitantes del estadio de Racing.

Era sabido. Entre la necesidad de fútbol “casero” después de tanto tiempo, y la “buena nueva” de que en Buenos Aires podrán asistir hinchas visitantes en la primera fecha de la Superliga 2019-2020 que comenzará hoy con el encuentro entre el último campeón, Racing, y Unión en Avellaneda, las cerca de 1.500 entradas que se pusieron a la venta en la sede rojiblanca este jueves se agotaron rápidamente, por lo que muchos hinchas tatengues se quedaron con las ganas de viajar al sur porteño con el ticket en mano.

Por eso, la dirigencia unionista gestionó con premura la posibilidad de que sus pares de la Academia le otorguen algo más de espacio en el Cilindro para algunos de esos simpatizantes que no llegaron a obtener la entrada en Santa Fe.

Las gestiones tuvieron éxito, ya que los dirigentes racinguistas prometieron 500 más, las que se venderán en las boleterías visitantes del estadio Presidente Perón, ubicadas en Alsina y Colón, este viernes desde las 18.30 hasta el inicio del partido. Hay que recordar que el precio de las populares que se vendieron en la sede rojiblanca fue de 500 pesos, en tanto las plateas costaron 1.000 pesos.

Es decir que para el cotejo que marcará el debut de Unión en la presente Superliga ante el último campeón, hoy a las 21 con el arbitraje de Nicolás Lamolina, se espera una concurrencia de cerca de 2.000 hinchas tatengues.

“Chacho” lo confirmó

El entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet, confirmó ayer por la tarde que habrá tres cambios en el equipo que recibirá hoy a Unión, en el debut de la Superliga, en relación con el once inicial que cayó el último domingo por penales ante Boca Unidos por Copa Argentina.

“El equipo será Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Alexis Soto; Marcelo Díaz; Augusto Solari, Matías Zaracho y Matías Rojas; Jonatan Cristaldo y Lisandro López”, declaró el DT de la Academia, tras la práctica matutina desarrollada en el Cilindro de Avellaneda.

Nery Domínguez reemplazará al lesionado Alejandro Donatti (desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda), mientras que Matías Rojas ocupará el lugar de Diego “Pulpo” González en el mediocampo, y Jonatan Cristaldo ingresará por Darío Cvitanich.

“El equipo que elegí es el que creo que está mejor, nada más”, expresó “Chacho” respecto de los futbolistas que eligió para recibir al Tatengue.

“Tengo buenas sensaciones con el equipo porque veo que tiene una idea clara”, continuó el técnico campeón con la Academia en la pasada Superliga Argentina.

Coudet, de 44 años, se refirió también a la caída de su equipo desde los doce pasos ante Boca Unidos de Corrientes, por los 32avos. de final de la Copa Argentina: “Este golpe dolió menos por las formas. Mañana (por hoy) tenemos una nueva oportunidad para mostrar que el equipo está bien”, dijo.

“Yo juego para ganar. No me voy tranquilo cuando pierdo, me voy frustrado y tengo una semana de mierda. Yo me voy a ir tranquilo si ganamos y jugamos bien”, añadió sobre su filosofía de juego. “Estoy feliz acá, creo que todavía tengo mucho para darle a Racing. Laburo muchísimo para que esto se de. Mi trayectoria como entrenador y jugador me hizo más fuerte la coraza”, concluyó Coudet.