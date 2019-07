https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estaba en Malvinas, en el cementerio de Darwin

Entronizaron la placa del soldado Rubén Márquez

El héroe corondino es el soldado reconocido número 100. El acto se llevó a cabo en el centro de ex combatientes de Santa Fe. Además de familiares, alumnos, amigos y ex compañeros, estuvo presente Aldo Rico.

Por Juan Ignacio Rodríguez SEGUIR La emoción fue el denominador común en el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas. Y esa característica se resume en lo fuerte y sentido que se escuchó el Himno Nacional Argentino.

“Soldado Argentino Solo Conocido por Dios”, eso rezan algunas tumbas en el cementerio de Darwin. Ahora, una de ellas, la del soldado Rubén Márquez, está en la ciudad de Santa Fe, luego de ser localizada en octubre del año pasado. El Teniente 1° Márquez murió el 30 de mayo en el Monte Kent (Bluff Cove Peak), junto al Sargento 1° Oscar Blas, ambos integrantes de la recién movilizada “Ca Cdo(S) 602” al mando del Mayor Aldo Rico, quien hoy estuvo en el acto.

En el marco del proyecto humanitario de la Cruz Roja Internacional, los familiares de Márquez hicieron, para la identificación, un trabajo profesional de excelencia con el Instituto Argentino de Antropología Forense, y se dictaminó que en un 99,9%, la tumba de la persona que se investigó, cotejando con la muestra de los familiares directos, coincidía.

“Tener hoy la placa que acompañó al tío tanto tiempo en las islas, es algo muy emotivo. En un acto de amor, la entregamos a la ciudad, a la provincia y al país un poco de Malvinas”, comenzó diciendo ante los medios Lorna, una de las dos sobrinas de Márquez que estuvieron en el reconocimiento.

“Tuvimos muy gratas sorpresas con la cantidad de gente que vino. Alumnos, jefes,compañeros del tío estuvieron presentes, y escuchar de ellos buenos momentos con el tío, es reconfortante”, aseguró la corondina antes de que se le quiebre la voz. Y también agregó: “Entendemos a aquellos que no entienden, esto de no tener un cuerpo por 37 años o un lugar donde ir a llevar flores o llorar. Siempre recuerdo al tío de la mejor manera. Él fue a Malvinas con 29 años, yo tenía 7. Y cada vez que podía ir a Coronda, era toda una fiesta. Nos pasábamos el fin de semana entero escuchando sus anécdotas. Tenés que leer La joven que desentrañó la muerte de su tío, héroe caído en Malvinas Emoción

Adolfo Schweighofer, el presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas, Santa Fe, también habló visiblemente emocionado. “Márquez es uno de los 53 soldados caídos santafesinos. Un hombre que dio todo por la patria. Llegó a Malvinas y a los pocos días fallece tras un ataque inglés. El paso del tiempo hizo que su memoria e historia vayan tomando el lugar que corresponde a una persona que dio su vida por la patria”.

“La familia tuvo el gesto enorme de donarnos una placa que estaba en su tumba cuando es identificado. Es el número 100 de los soldados identificados en el trabajo que se hizo con la Cruz Roja y el Instituto Forense. Y cuando se localiza su tumba, la placa que estaba en ese pedazo de tierra en el cementerio de Darwin, es donado. Un mármol que tiene casi 20 años de intemperie en Malvinas, y hoy es patrimonio de nuestro centro de ex combatientes”, dijo orgulloso Schweighofer.

En el acto, hubo familiares de caídos, todos ellos muy conformes con el trabajo de reconocimiento que se viene realizando. Es algo que les viene dando mucha tranquilidad, paz y un regocijo espiritual ante la incertidumbre de saber dónde estaba su esposo, hijo, hermano o papá.

Márquez era un militar del Ejército Argentino, declarado capitán pos mortem, y héroe de guerra. “Día a día ocupa un lugar privilegiado, teniendo en cuenta que fue una persona que murió en nombre de todos nosotros”, concluyo Adolfo Schweighofer. Encuentro de veteranos

El pasado 20 del corriente mes, se celebró en la ciudad el VI Encuentro de Concertación TOAS, (Veteranos de Guerra que participaron activamente de la defensa del Litoral Marítimo Patagónico durante el conflicto por Malvinas). Estuvieron presentes delegaciones de distintos puntos del país, y se puso en conocimiento sobre los aspectos de la Ley 23.118 Diploma y Medalla del Congreso Nacional y avances en las gestiones realizadas con Legisladores Nacionales sobre el Proyecto 3239 D presentado por el Diputado Nacional Juan Brugue. El encuentro fue declarado de Interés por el Honorable Consejo Municipal, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La Agrupación 2 de Abril, Veteranos de Guerra de Santa Fe, mediante su titular, José Luis Vega, agradece a Directivos del Colegio Nuestra Señora de Covadonga por brindar sus instalaciones para el evento nacional.