https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.07.2019 - Última actualización - 8:03

7:54

Tres coreografías salieron a la pista. El Polaco y Noelia Marzol se lucieron con Barby Silenzi, invitada especial, y se llevaron la mejor nota. Carmen Barbieri ocupó el lugar de Flavio Mendoza en el BAR.

ShowMatch Noche de buenos puntajes en el ritmo de grandes éxitos Tres coreografías salieron a la pista. El Polaco y Noelia Marzol se lucieron con Barby Silenzi, invitada especial, y se llevaron la mejor nota. Carmen Barbieri ocupó el lugar de Flavio Mendoza en el BAR. Tres coreografías salieron a la pista. El Polaco y Noelia Marzol se lucieron con Barby Silenzi, invitada especial, y se llevaron la mejor nota. Carmen Barbieri ocupó el lugar de Flavio Mendoza en el BAR.

Fede en la pista, mamá en el BAR

Marcelo dio comienzo a una nueva gala de grandes éxitos y le dio la bienvenida a Carmen Barbieri, quien reemplazó en el BAR a Flavio Mendoza.

Justamente su hijo, Federico Bal, fue el encargado de abrir la pista junto a Lourdes Sánchez, con una performance basada en los temas “Everybody” y “The call”, de Back Street Boys; “Oops!... I Did It Again”, de Britney Spears, y “Bye bye bye”, de NSYNC.

“Voy a pedir el BAR para ver qué dice Carmen. La puesta no me gustó. Sí me gustó cómo bailó Fede, está bailando nuevamente como un campeón”, sostuvo en la ronda de devoluciones Ángel De Brito (voto secreto). “Se me hizo un poco largo al principio y me faltó algo al final. No llegaron a descollar”, fue la crítica de Carolina “Pampita” Ardohain (8). “A mí me gustó mucho. Es la primera vez que lo veo a Fede hacerse cargo de su condición de campeón. Salieron a comerse la pista”, levantó el pulgar Florencia Peña (9). “Me gustó porque respetaron el espíritu de la época pero le pusieron mucha modernidad”, destacó Marcelo Polino (6). “Mejoraste muchas cosas que te vengo criticando desde hace muchos años”, observó Carmen sobre su hijo. “Estás bailando con todo tu cuerpo, te felicito”, agregó, y sumó un punto. “A mí no me impactó ni me emocionó. Lo vi prolijo y muy sincronizado”, comentó Laura, que mantuvo la nota. “No me gustó el make up, pero estuvieron sincronizados. Punto para arriba”, completó Aníbal Pachano. Total: 25 puntos.

Las mujeres de el Polaco



En segundo turno, El Polaco y Noelia Marzol, con Barby Silenzi de participante invitada, interpretaron “Rock´n roll all night”, de Kiss.

A la hora de los puntajes, De Brito (voto secreto) destacó el trabajo de la coach, Sabrina Sansone: “La coreo estuvo bien pensada para El Polaco. La parte bailada estuvo muy sincronizada. Me encantó”. Pampita (10) también les dio el visto bueno: “Vinieron recargados, con mucha fuerza. Las chicas son un fuego. Fue una noche excelente”. Flor (9) remarcó: “Fue muy contagioso lo que pasó en la pista, fue hermoso. Este trío es maravilloso. Piénsenlo”. Polino (5) solicitó la opinión del BAR y les preguntó: “¿Ya hicieron un trío alguna vez?”. Nuevamente las respuestas de Barby y El Polaco fueron afirmativas. Noelia dijo que no, pero quedó en pensarlo: “Para el próximo baile me decido”. A su turno, Carmen subió la nota y subrayó: “El Polaco cada día está mejor”. Laura valoró la precisión de los movimientos y adicionó un punto, al igual que Pachano, quien concluyó: “Me encantó la coreo. Hagan un trío”. Total: 27 puntos.



Puntaje dispar



Los vigentes campeones, Sofía Morandi y Julián Serrano, cerraron la noche con una performance de “Another one bites the dust”, de Queen.

Sobre la coreo, el periodista afirmó: “Me encantó. Estuvieron estupendos”. Pampita (10) elogió al coach, Nico Merlín, y los felicitó: “La coreo tuvo toda la esencia de la época. Me gustó todo”. Flor (9) también los llenó de halagos: “Nico es creativo y moderno. Hoy volví a sentir la presencia del equipo campeón. Cuando ensayan se los ve con luz otra vez”. Polino (5), quien volvió a pedir el BAR, compartió la opinión de sus compañeros: “Se los vio modernos y divinos”. Por su parte, Carmen vio “flojo” a Julián en comparación a sus compañeros, por lo que bajó un punto. “Siempre veo la misma actitud en Sofi, desafiante, y me aburre un poco. Veo en todos los estilos lo mismo”, advirtió Laura, y mantuvo la nota. “Julián mira el piso y está desganado. A mí no me gusta nada de lo que están haciendo”, reprobó Pachano, quien bajó el puntaje. Total: 22 puntos.

Con información de La Flia