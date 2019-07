https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se vienen amistosos internacionales Scaloni: "El grueso de la próxima convocatoria será el de la Copa América"

El DT de la Selección Argentina dialogó con el sitio web de la AFA y se centró en las conclusiones que dejó la Copa América de Brasil y lo que viene en el mundo de la celeste y blanca.

-Tal como dijo en conferencia de prensa, ¿duele más con el paso del tiempo esa semifinal perdida?



-Duele, duele igual porque sabíamos que teníamos posibilidades, más allá de que todo nos jugaba en contra ante un rival que era el favorito. El partido salió como lo planteamos y el dolor es porque creemos que fuimos superiores a ellos. El fútbol tiene estas cuestiones y a veces, el que hace las cosas mejor no termina ganando. Lo que sí también creo es que prefiero perder de esta manera y no de otra.





-¿Qué balance hace de la Copa América?

-Yo creo que es positivo en cuanto al juego, teniendo en cuenta lo hecho en los últimos cuatro partidos. El resultado no era el que queríamos, tampoco el que buscábamos, porque no pretendíamos ser campeones, pero sí competir hasta el máximo. Creo que lo conseguimos. Nos quedó un sabor amargo por no haber podido llegar a la final.



-Si tiene que marcar dos aspectos positivos de la Copa, ¿con cuáles se queda?

-Uno creo que tiene que ver con el primer momento de dificultad que atravesamos ante Colombia, donde nos repusimos enteros. El segundo partido tampoco fue bueno y, nuevamente, el equipo se sobrepuso. Creo que ese fue un aspecto muy positivo que me quedó. Y lo otro podría ser el no morir con una sola manera de jugar, sino adaptarnos a lo que el equipo pedía. Eso lo veo también como un aspecto positivo.





-¿Cómo vio al grupo de futbolistas en la convivencia durante un certamen de esta importancia?

-Muy bien. Ese es otro aspecto positivo para remarcar. El equipo logró ser un equipo, que era lo que todos pedíamos antes de la Copa América. La unión está por demás vista y ahora, creo que adentro de la cancha, también se nota.







-Se viene una nueva gira de amistosos en Estados Unidos, ¿qué veremos?

-La idea es afianzar a los chicos de la Copa, sumar algunos de los que no pudimos llevar por diferentes lesiones y también poder ver a algún chico joven con proyección a futuro. Los rivales serán difíciles, no tengo dudas de eso. Chile, si viene con todo, será complicado. Y el México del Tata Martino ahora dio un salto de calidad.



-¿Habrá nuevas caras en la convocatoria?

-Sí, vamos a llamar a dos o tres chicos jóvenes que nos pueden dar algo más y, lógicamente, para ir metiéndolos en la órbita de la Selección Mayor, que es otro desafío más.





-¿Le dará descanso a algunos de los que han ido a la Copa América?

-Sí. En unos días tomaremos contacto con ellos, después de sus vacaciones. La verdad que es una fecha difícil, complicada para ellos. La idea es charlar con la mayoría y después tomar decisiones. Lógicamente el grueso de la próxima convocatoria será el de la Copa América, pero algunos no vendrán.