El rival de Colón Patronato, misa y bendición

Como ocurre habitualmente antes del comienzo de cada torneo, el plantel de Patronato pasó por la parroquia del barrio previo a la concentración y junto al cuerpo técnico, dirigentes y allegados participaron de la misa que el Padre Diego Rausch brindó para todos los presentes. Allí fueron bendecidos los jugadores y la indumentaria, como ocurre antes de que comience a rodar la pelota de manera oficial.



Pensando en lo estrictamente futbolístico, solo se confirmó la lista de concentrados y no el once inicial, que de todas maneras no tendría muchas novedades a lo que se viene trabajando. El equipo entrerriano no se pudo entrenar con normalidad, debido a las precipitaciones caídas en Paraná y debió moverse bajo techo, en el gimnasio multiusos de la institución.



El Santo visitará a Colón de Santa Fe desde las 13.15; en el estadio Brigadier General Estanislao López de la vecina provincia. El partido arbitrado por Silvio Trucco será uno de los tres juegos liberados que tendrá la primera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol en su grilla del fin de semana.



Además de los titulares, formarán parte de la lista de concentrados el arquero Federico Costa y los jugadores de campo Pablo Cortizo, Santiago Briñone, Gabriel Compagnucci, Martín Aruga, Faustino Detler y José Barreto.



Como ocurrió durante gran parte de la estadía de Sciacqua en Paraná, el plantel entrerriano concentra dos noches previas al encuentro. Algo que sin dudas fue vital para sostener la categoría en su momento.



Finalmente, se conoció ayer desde la organización de la Copa Argentina, que Patronato enfrentará a Independiente de Avellaneda por los 16avos de final de la competencia el miércoles 14 de agosto desde las 21.10 en el estadio Parque La Pedrera, en Villa Mercedes (San Luis).