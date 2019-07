https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.07.2019 - Última actualización - 16:00

15:55

El seleccionado argentino masculino de rugby seven se volverá a presentar este sábado enfrentando a Uruguay y Canadá. Por su parte, el equipo femenino cayó en su primera presentación frente a Colombia por 24-14.

Juegos Panamericanos Los Pumas 7 golearon 52-0 a Jamaica en su debut en Lima 2019 El seleccionado argentino masculino de rugby seven se volverá a presentar este sábado enfrentando a Uruguay y Canadá. Por su parte, el equipo femenino cayó en su primera presentación frente a Colombia por 24-14. El seleccionado argentino masculino de rugby seven se volverá a presentar este sábado enfrentando a Uruguay y Canadá. Por su parte, el equipo femenino cayó en su primera presentación frente a Colombia por 24-14.

El seleccionado argentino masculino de rugby seven, Los Pumas 7, debutó este viernes en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con una abultada victoria sobre Jamaica por 52 a 0.

Los argentinos que convirtieron puntos ante los jamaiquinos fueron Francisco Ulloa (16 puntos, producto de dos tries y tres conversiones), Fernando Luna (10, dos tries), Santiago Mare (6, tres conversiones), Tomás Vanni (5), Germán Schulz (5), Felipe Del Mestre (5) y Matías Osadczuk (5), todos por un apoyar un try.

Este sábado, por el Grupo B, Los Pumas 7 enfrentarán a Uruguay y Canadá.

Por su parte, el equipo femenino cayó en su primera presentación frente a Colombia por 24-14, por el Grupo A. Valeria Montero sumó siete puntos (un try y una conversión), Myriam Mattus hizo cinco (try) y Josefina Padellano, dos (una conversión).

Este sábado, las argentinas enfrentarán a Estados Unidos y Trinidad y Tobago.

Con información de Télam