Viernes 26.07.2019 - Última actualización - 20:56

16:54

Lo confirmó Vialidad Nacional

En unos 10 días comenzarán las obras sobre el puente Carretero

Las tareas demandarán una inversión de 15 millones de pesos, durarán entre 5 y 6 días y se realizarán en horario nocturno, de 22 a 06 para no generar problemas en la circulación. Trabajarán alrededor de 30 obreros, primero a lo largo de todo un carril y luego de la mano contraria. Las intervenciones no solucionarán la periódica congestión vehicular, pero mejorarán la seguridad vial del viaducto.

Foto: Mauricio Garín



