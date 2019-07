https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 27.07.2019 - Última actualización - 8:54

8:43

ShowMatch Genios de la Argentina: Agustina Neri ganó la categoría infantil

Marcelo Tinelli le dio la bienvenida al quinteto de pequeños que a golpe de voz lucharon por quedarse con el máximo galardón. Muy atento a todo lo que sucedía estaba el jurado, compuesto como siempre por Valeria Lynch, Patricia Sosa, y Lucía y Joaquín Galán.

El encargado de abrir la noche fue Facundo Rodríguez, proveniente de Tafí viejo, en Tucumán. El niño se mostró muy contento de estar allí, y saludó a familiares y amigos que lo celebraban desde su lugar natal, y a continuación, interpretó "Te extraño, te olvido y te amo" de Ricky Martín, una canción que el pequeño le dedicó a su madre.

Con solo nueve años, él fue uno de los participantes que, gracias a su voz, jamás dejó de sorprender. Bautista Martínez sin lugar a dudas fue uno de los mimados por el jurado y hasta por el propio Tinelli, y desde La Rioja, muchos de sus amigos lo saludaron y le desearon suerte. Muy concentrado en su papel, su canción elegida fue "Pájaro cantor", de Abel Pintos.

Oriunda de San Juan, y con solo diez años, Melody Carrizo volvió a impactar con su voz y muy conmovida le dijo a Tinelli: "Me siento orgullosa de estar aquí. Mi sueño era estar con ustedes, y, como ya lo cumplí, me siento ganadora". Dicho eso, la niña interpretó "Mi tierra", de Gloria Estefan, y se ganó los aplausos de los presentes.

En cuarto lugar llegó la segunda niña de la final, Agustina Neri, que con catorce años demostró un caudal de voz muy poco habitual para alguien de tan corta edad. Proveniente de Salta, Agustina dejó anonadados a todos cuando, con muchísima pasión y talento, presentó "Como una loba", la popular pieza de Valeria Lynch.

Finalmente, el encargado de cerrar la noche fue el carismático Carlitos Milanesi, de Yuto, Jujuy. Lejos de mostrarse nervioso, el pequeño le contó a Tinelli que estaba muy tranquilo: "Dormí como un bebé", dijo, entre risas. Con respecto a la canción elegida, Carlitos hizo "Yo soy de allá", del Chaqueño Palavecino. Y una vez finalizado ese número, el conductor llamó a los cuatro participantes restantes, y anunció que el jurado iba a proceder a revelar quién se iba a llevar el máximo galardón.

De pie en el centro del estudio, y muy atento que los pequeños no se entristezcan, Tinelli les dijo: "Solo quiero alegría en esta final, para el que termine quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. Todos se van a ir contentos, todos se van a llevar premios". Una vez dicho eso, le pidió al jurado que comenzara a leer los nombres de los cinco, y en qué puesto quedaba cada uno. En esa instancia, Marcelo nuevamente les dijo que no debían ponerse mal, y les manifestó: "Ustedes son todos ganadores, son todos buenos, pero como esto es la televisión, siempre en un juego uno tiene que ganar. Pero no es porque uno sea mejor que otro, porque para llegar acá, ustedes son cinco ganadores, cinco campeones".

Por su parte, Patricia Sosa también pidió la palabra y expresó: "El talento es como una semilla. Algunos tienen un talento para el deporte, otros para cocinar, pero lo importante de esa semilla es que haya un jardín donde plantarla, porque si no siempre va a quedar en forma de semilla, y el talento nunca va a florecer. Ustedes vinieron acá y este es un maravilloso jardín, y acá florecen muy fértil, este es un jardín que mira todo el mundo. Y lo que ustedes han hecho aquí es plantar su semilla. Y todos los días cuando se levanten pregúntense qué semilla quieren plantar, y si plantan semillas de amor y de música, de esperanza y de arte, este pueblo maravilloso va a crecer con una arboleda llena de amor, y de arte y de canto". Una vez terminadas sus palabras, Patricia anunció que el quinto puesto le correspondía a Melody Carrizo.

Lucía Galán tomó luego el micrófono y les aconsejó a los participantes que nunca deben bajar los brazos y siempre "deben tener pensamientos positivos, porque todo se puede lograr". Dicho eso, reveló que el cuarto lugar quedó en manos de Bautista Martínez. Joaquín Galán reconoció que le "hubiera gustado inventar un primer puesto para todos", y así comunicó que el tercer casillero le correspondía a Carlitos Milanessi. Finalmente, los cuatro jurados tomaron sus micrófonos, y al unísono revelaron que Agustina Neri, de Salta, era la gran ganadora de la categoría infantil del reality.

La niña se mostró muy emocionada y abrazó a todos sus compañeros, mientras Tinelli pedía "un gran aplauso para todos los chicos y sus familias, que los alientan para que sigan ensayando y trabajando, y para que puedan seguir adelante con su vocación, que es cantar". Agustina, entre lágrimas de emoción, solo dijo: "Todos somos ganadores". De ese modo, terminó una de las categorías del certamen con el que Tinelli y todo su equipo decidieron celebrar y premiar el talento de los niños y niñas que, sin ser famosos, luchan por hacerse un camino en el difícil mundo del canto.

Con información de La Nación