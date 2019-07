Día del Niño: 30 peluqueros solidarios ofrecen un corte de pelo por un juguete

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El evento será el 4 de agosto en el estadio Rayo de Luz, en barrio Acería. Serán peluqueros profesionales de toda la región que “regalarán” un corte de pelo con la idea de colectar juguetes para entregar el Día del Niño, el domingo 18. Las ganas de sacarle una sonrisa a un niño no tienen fronteras.

El gesto parece chiquito pero es enormemente solidario: unos 30 peluqueros profesionales de Santa Fe y de otras ciudades de la provincia organizaron un evento donde ofrecerán un corte de cabello a cambio de un juguete. Y los juguetes que se colecten se entregarán el Día del Niño, que se celebra en el país el domingo 18 de agosto.



Así, con sus tijeras y peines en mano, los peluqueros solidarios harán cortes de pelo y como “pago” aceptarán un juguete: será el domingo 4 de agosto, en el estadio de la asociación Rayo de Luz (Beruti y Viñas) de barrio Acería, de 14 a 18. Cualquier persona podrá acercarse para colaborar con esta movida solidaria, que sólo busca que los pibes más carenciados de la ciudad tengan una alegría en su día y, de “yapa”, podrán lucir un buen corte de cabello. “Hagamos feliz a un niño”, es el slogan.



La iniciativa se realiza desde hace varios años. Y siempre el espíritu ha sido el mismo: que la mayor cantidad de chicos y chicas cuenten con su juguete. “A esta iniciativa la empezaron muchos maestros nuestros que ya han fallecido. Y nosotros continuamos la idea, en la víspera del Día del Niño y también en Navidad. Participarán colegas de la ciudad, pero también vendrán de otras ciudades como Esperanza, Gálvez y San Lorenzo”, le cuenta a El Litoral Mauricio Mühn, peluquero profesional y uno de quienes impulsan la organización del evento.



Y lo bueno es que se sumaron muchos peluqueros jóvenes. “Chicos de 20 ó 25 años que quieren sumarse a esta movida”, agrega. “Un corte por un juguete” no será una celebración por el Día del Niño, sólo será un evento para colectar juguetes. “Se entregarán caramelos y chupetines, y y leche chocolatada para los chicos que asistan con sus papás”, dice Mühn.



El peluquero resaltó que los juguetes a donar deben ser nuevos. “Nos ha pasado en otras ediciones que la gente nos llevaba juguetes rotos, por ejemplo, que no se podían entregar luego a un chico. No importa el valor que tenga: puede ser un libro, un mazo de cartas, muñecos, juegos didácticos, lo que sea. Pero en todos los casos cada juguete debe estar en buenas condiciones. Habrá gente que llevará un paquete de arroz, porque quizás no tiene el dinero suficiente: también le cortaremos el pelo igual, pues lo que vale es la intención. No obstante, ponemos el énfasis en colectar juguetes”, aclara.



La distribución



Quienes se encargarán de distribuir a centros infantiles o escuelas los juguetes colectados será Rincón de Luz. “Años anteriores los hacíamos llegar al Hospital de Niños. Ahora la distribución se coordinará de la dirección de esa asociación. Nosotros haremos la actividad con la intención de colectar la mayor cantidad de juguetes”, explica.



“Para nosotros es un acto solidario para los chicos que menos tienen. Un pequeño granito de arena. El grupo de colegas es muy lindo, tiene muchas pilas y ganas de colaborar. Muchos de nosotros vamos a llevar algunos juguetes, como modo de también colaborar, además de los chupetines, los caramelos y la leche chocolatada. Para los peluqueros profesionales el evento implica todo un movimiento logístico: “Debemos organizar cómo los movilizamos, llevar todas las cosas (prolongadores, cables, secadores de pelo, etc.), recibir y trasladar a los colegas que llegan. Esperemos que el buen tiempo nos acompañe”, concluyó Mühn.

Para colaborar



Como este evento se hace a pulmón, el peluquero profesional pidió que si alguna empresa, juguetería o persona particular tiene la intención en colaborar en el evento solidario, se sume con donaciones. “Todo será destinado a muchos chicos carenciados, y para ellos es muy importante contar con un juguete el Día del Niño”, insistió. Los interesados puede dirigirse a Pedro Vittori 3695, o comunicarse al teléfono fijo 0342-4550635 (en horario de comercio). Celular: 0342-156-114659.