Ahora sí: Colón tiene otro arquero

Lucas Acosta, de 24 años, se sumará en las próximas horas al plantel sabalero de Pablo Lavallén. Firma por un año, a préstamo: la idea es generar competencia con Leo Burián.

La “vida” de Lucas Acosta se terminó en Belgrano el 12 de mayo del año pasado: intentó salir por abajo en un partido clave contra Temperley pero falló. Y al toque se volvió a equivocar en el segundo gol “gasolero” en Alberdi. Desde ese entonces, no atajó más: lleva más de un año “parado”, sin hacer fútbol aunque está impecable desde lo físico. Está llegando, en las próximas horas, a Santa Fe y será el sexto refuerzo para esta temporada.



Lavallén, que además comparte representante con el golero (a los dos los maneja Juan Cruz Oller), lo conoce y lo pidió para que “le haga competencia” al salvador uruguayo Leo Burián. “Se está cerrando”, dicen los dirigentes. La idea, claro está, es que llegara en el combo con Federico Lértora, otro ex “Pirata” que ya firmó con el Sabalero.



“Después de muchas charlas y de que la determinación de los dirigentes fuera dejarlo fuera del plantel hasta que renovara su contrato, Lucas Acosta (24) habría llegado a un principio de acuerdo y de esta manera extendería su vínculo con el Pirata hasta junio de 2021, y automáticamente sería cedido a préstamo a Colón hasta junio del año próximo”, aseguran los colegas de La Voz del Interior.



Acosta tiene vínculo hasta junio de 2020 y en un principio su representante les había manifestado a los dirigentes que no aceptaría un nuevo vínculo con el Celeste, pero todo indica que la decisión adoptada el fin de semana de no hacerlo participar en los ensayos futbolísticos reencaminó las conversaciones y todo quedó más cerca de una solución satisfactoria para ambas partes. Parece que el acuerdo es inminente y así los actores lograrán lo que deseaban: el club, que el jugador extienda su vínculo, y el futbolista, jugar en otra institución sin dejar la Superliga.



Pablo Lavallén, representado por el mismo empresario que maneja la carrera de Acosta, es el DT del Sabalero y quien pidió en forma expresa por el guardameta que lleva más de 12 meses sin jugar un partido oficial.



Hoy se estaría cerrando el acuerdo y simultáneamente produciéndose la salida del arquero del club de Alberdi. Ante esta situación, Belgrano ya busca un guardavallas y el apuntado es Maximiliano Cavallotti, quien se encuentra en Central Córdoba de Santiago del Estero.



De esta manera, quedarán relegados los dos arqueros de las divisiones inferiores que —en teoría— formó Colón durante tantos años: Ignacio Chicco y Fabricio Hass, los dos que integran la lista de buena fe de la entidad del Barrio Centenario para la Copa Conmebol Sudamericana 2019, donde el equipo espera rival para enfrentar los cuartos de final.



Se queda Celis



Finalmente, lo del colombiano Guillermo Celis terminó siendo también una novela. No tanto como la de Federico Lértora, pero algo similar. Es que al no tener continuidad, Julio Avelino Comesaña —el experimentado entrenador que lo trajo a Santa Fe— lo pidió para repatriarlo en el Junior de Barranquilla. Al toque, los colombianos arreglaron el préstamo con el Vitoria de Portugal y le ofrecían a Colón “sacarle un sueldo alto de encima”, visto y considerando que casi no juega con Lavallén.



Hay que recordar que, con la llegada de Lértora, Colón está súper-poblado en la zona de medios: Fritzler, Zuqui, Aliendro y Estigarribia. Estos cuatro jugadores, además del “5” de Belgrano, siempre arrancan antes que Celis en el equipo titular.



Sin embargo, el Junior de Barranquilla argumenta en Colombia que Colón le pidió “una cláusula de rescisión altísima” para dejarlo salir, por lo que se retira de la negociación por Celis.