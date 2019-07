https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 27.07.2019

15:52

Se trata de Walter Daniel Jure (41), alias “Dani” Piden 12 años de prisión para un narco que ya fue condenado con la banda de "Los Monos"

Un fiscal pidió 12 años de cárcel para un narco que ya fue condenado en Rosario junto a la banda de “Los Monos” y que ahora está acusado de ser el jefe de una organización a la que le secuestraron 100 kilos de cocaína en 2015, informaron hoy fuentes judiciales.



Se trata de Walter Daniel Jure (41), alias “Dani”, quien cumplió una condena a ocho años de prisión por narcotráfico y en abril de 2018 fue sentenciado a cinco años de reclusión en el juicio oral a “Los Monos” como miembro de una asociación ilícita.



En la tarde de ayer, el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 3 de Rosario, Federico Reynares Solari, solicitó en su alegato final del juicio oral 12 años de prisión para Jure como organizador del tráfico de cocaína desde Salta a Rosario y penas de entre 10 y 3 años para otros trece involucrados en el proceso, puntualizaron a Télam voceros judiciales.



Entre los imputados, se encuentra un hermano del presunto jefe de la banda, Diego Jure –quien ya cumplió condena por el mismo delito- y el ex jefe de una comisaría de Rosario al que, según escuchas de la causa, “Dani” le dio ocho mil pesos para obtener cobertura policial.



La investigación que llevó a los hermanos Jure y a otros doce imputados a juicio se inició en 2015 como desprendimiento de otra causa federal por drogas.



El 9 de octubre de ese año, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en la ruta nacional 34, a la altura de la localidad santafesina de San Genaro, una camioneta Chevrolet Meriva conducida por Daniel Vera, que transportaba 53 kilos de cocaína disimulados en piñatas de colores.



Cerca de allí, también se interceptó un VW Bora en el que fueron apresados Jorge Omar Vera, Alberto Rojas y Moisés Alejandrino Maldonado, presuntos proveedores de la droga.



Según la causa, a poca distancia cayó en un Suzuki Swift Francisco “Chamigo” Polanco, el contacto de Jure que unos días antes había estado en la localidad salteña de General Güemes para comprar la droga, ingresada al norte argentino desde Bolivia.



Jure fue apresado en la ruta mientras caminaba, porque quien lo debía pasar a buscar ya había sido detenido por la PSA.



Las escuchas de la causa muestran que “Dani” llamó a Germán Ramírez -también acusado en el juicio- porque quien debía pasar por él no llegaba.



“Este muchacho no me contesta el teléfono, me dejó acá esperándolo al primo de él y estoy acá boludo. Ya hace un rato largo estoy y encima lo llamo y no me contesta, boludo”, dijo antes de ser arrestado.



De acuerdo a la investigación, Diego Jure, hermano del presunto cabecilla de la organización, se encargaba de la distribución local de estupefacientes.



El fiscal pidió 10 años de cárcel para él y que lo declaren reincidente, puesto que ya cumplió una condena por comercialización de estupefacientes.



En el alegato final, Reynares Solari también solicitó 6 años de reclusión para el ex comisario Carlos Alberto Schmidt, alias “El Gringo”, y 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, detallaron los informantes.



El Litoral | Telam