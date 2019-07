Egan Bernal se convierte en el primer colombiano en ganar el Tour de Francia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El colombiano Egan Bernal será declarado campeón del Tour de Francia 2019 el domingo. Es el piloto más joven en alcanzar este logro en 110 años.

El piloto del equipo Ineos, de 22 años, se convertirá en el primer colombiano en ganar el título y el más joven desde Francois Faber en 1909.

Egan Bernal terminó la etapa de este sábado en el cuarto lugar, que ganó el italiano Vincenzo Nibali, campeón de 2014 . Sin embargo, el ganador general se elige en función de los cálculos de la cantidad de tiempo que se tarda en completar cada etapa.

Aunque todavía tiene que terminar la etapa final del domingo, la ruta alrededor de París es tradicionalmente una procesión en la que solo se disputa el sprint final.

Bernal cruzó la línea de meta mientras se tomaba de la mano del compañero y campeón defensor Geraint Thomas.

“Todavía tenemos que llegar a París”, dijo Bernal a los reporteros que cubren el Tour. “No puedo entender lo que está pasando. Necesitaré unos días, es increíble. Me llevará unos días darme cuenta de lo que he logrado”, continuó. “Para ser honesto, hoy me sentía bien. Seguí pensando cinco kilómetros, cuatro kilómetros, tres kilómetros. Uno menos, uno menos para ir, cada vez”.

“Cuando llegamos a la meta y Geraint extendió su mano, me di cuenta de que había terminado y que iba a ganar el Tour de Francia”, dijo Bernal.

Egan Bernal asumió el liderazgo este viernes después de que una tormenta de granizo provocó un final prematuro de la etapa 19 en los Alpes.

Las carreteras quedaron intransitables por el clima tormentoso en Val d’Isere, lo que obligó a los organizadores a abandonar la ruta a falta de 20 kilómetros.

Con los tiempos tomados desde la cima del Col d’Iseran, Egan Bernal, quien había comenzado el día 90 segundos detrás del líder de la noche, Julian Alaphilippe, emergió con una ventaja de dos minutos sobre el favorito local.

Bernal se convirtió en el tercer colombiano en llevar la camiseta amarilla, que se entrega al ciclista que lidera la clasificación general de la carrera después de cada segmento o etapa. Victor Hugo Peña lo usó en 2003, seguido de Fernando Gaviria en 2018.

Bernal se unirá en el top 10 con sus compatriotas colombianos Rigoberto Uran y Nairo Quintana, quienes se ubican séptimo y octavo en total, respectivamente.

Tomará una ventaja de 1 minuto y 11 segundos sobre su compañero Thomas en la ruta del domingo, con el ciclista holandés Steven Kruijswijk en tercera posición, a 20 segundos más.

El favorito local Julián Alaphilippe, quien lideró la carrera durante 14 días antes de que el clima afectara la etapa del viernes, cayó al quinto lugar en general.

