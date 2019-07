https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde el Viejo Continente llegan versiones que hablan de un nuevo embarazo para la vedette y su marido, ¿se agranda la familia?

Por sexta vez Según medios italianos, Wanda Nara estaría embarazada

Tras el último enfrentamiento público que tuvo con su ex Maxi López, Wanda Nara vuelve a ser protagonista de los portales y revistas de todos los medios italianos. Según rumores que llegan desde el Viejo Continente, la blonda estaría embarazada de Mauro Icardi(26), quien está considerando su continuidad en el Inter de Italia.

La prensa local asegura que la modelo y representante de su marido estaría esperando a su sexto hijo. Con más certeza, lo afirma la revista Chi en su última edición. Los tres primeros hijos de Wanda, Valentino (10), Constantino (8) y Benedicto (7), son frutos de su relación con López, de quien se separó en el medio de un escándalo público; a su vez, es mamá de Francesca (4) e Isabella (2), que las tuvo con su actual marido, Icardi.

Claro, la versión del embarazo de la mayor de las Nara se replicó en varios portales. “¿Wanda está embarazada de su sexto hijo?”, es la pregunta que inunda los titulares de los medios italianos por estas horas. Una publicación reacciona a la señal que la modelo no renovó su contrato con el programa Tiki Taka, ciclo donde debatía de fútbol, para dedicarse de lleno a manejar la carrera futbolística de su marido. ¿O será por otra razón más personal?

Lo cierto es que, en julio de 2018, Wanda le contó a la revista Gente que a ella le gustaría tener otro hijo, pero que Icardi no estaba muy convencido. "Mauro no quiere. Tenemos cinco más cuatro perros que son como hijos. Él se ocupa mucho y sufre cuando viaja y no puede estar con ellos. Pero yo sí tendría un hijo más", contaba Wanda.

En octubre del año pasado, la rubia también le hizo un pedido público a su marido a través de las redes sociales. "Está creciendo y me quedo sin bebé. ¿Podemos hacer otra, @mauroicardi?", escribió la modelo en el pie de la foto que posaba junto Isabella, su hija más chica.

Por lo pronto, Wanda disfruta de unas lujosas vacaciones con sus niños en Ibiza y hasta el momento no se manifestó al respecto. En su último embarazo, la modelo había sido muy cuidadosa y recién confirmó la llegada de su quinto hijo cuando cursaba el sexto mesde espera.

