Barcelona bajo agua tras fuertes precipitaciones

El episodio de fuertes lluvias previsto para hoy viene acompañado de fuertes rachas de viento. Observatorios com el situado en Zona Universitaria han registrado rachas máximas de viento de 55 kilómetros por hora.

Una intensa y súbita tormenta ha descargado un fuerte aguacero en Barcelona y sus alrededores, dejando en media hora más de 42 litros por metro cuadrado en la capital catalana, tal y como apunta la agencia meteorológica de Catalunya Meteocat.

El Metoeocat, además, ha señalado en su cuenta de Twitter las comarcas donde las lluvias serán más intensas en las próximas horas.

Los Bombers de la Generalitat de Catalunya apuntan haber recibido al menos 52 avisos relacionados con la tormenta en varias comarcas. La mayoría de ellas por árboles caídos en la vía pública o inundaciones.

Por lo que al tráfico se refiere, las autoridades alertan de que la lluvia afecta a la circulación viaria con retenciones importantes en vías como la AP-7 en los tramos norte y sud (en los que se reportan paros de hasta 20 kilómetros), la C-17, la B-23 y corta tres carreteras locales por aludes.

En el Aeuropuerto de El Prat, la tormenta impide todas la soperaciones de despegue y aterrizaje. Esta situación, sumada con la jornada de huelga que tiene lugar en la instalación por parte del personal de tierra de Iberia ha dejado el aeropuerto totalmente inoperativo.

Un portavoz de Aena ha informado a Efe de que se están llevando a cabo regulaciones del tráfico aéreo debido a las condiciones climatológicas, de manera que se espacian las operaciones de despegue y aterrizaje para que no haya problemas en las pistas ni en el espacio aéreo.

Próximas horas

Protecció Civil, por su parte, ha activado el plan Inuncat en fase de prealerta y ha señalado que las tormentas serán más intensas en las próximas dos horas en el Vallès Oriental y Occidental, en el Barcelonès y el Baix Llobregat.

Además, también ha lanzado una serie de consejos durante este episodio, como no aparcar en rieras ni zonas inundables, no cruzar a pie o en coche dichas zonas o no ir a garajes ni zonas en las que se pueda acumular el agua. Además, también recomiendan evitar circular por caminos o vías secundarias cercanas a ríos o rieras.

Muchas calles se han convertido en ríos por la intensidad de las lluvias y hasta las alcantarillas no podían evitar rezumar la gran cantidad de agua que recibían. Muchos usuarios de Twitter han colgado el episodio a las redes sociales, plasmando así el estado de calles y casas durante la tormenta.

