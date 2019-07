"No encuentro la explicación al por qué el equipo no puede ganar en la Superliga"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pablo Lavallén se refirió a la diferencia en el rendimiento que mostró su equipo ante Argentinos en la Sudamericana y contra Patronato ayer en el certamen nacional. “No salgo del asombro por lo mal que jugó Colón”, reconoció el entrenador tras la derrota 1-1 ante el “Patrón”.

Pablo Lavallén se refirió a la diferencia en el rendimiento que mostró su equipo ante Argentinos en la Sudamericana y contra Patronato ayer en el certamen nacional. "No salgo del asombro por lo mal que jugó Colón", reconoció el entrenador tras la derrota 1-1 ante el "Patrón".

Luego de la dura derrota (sobre todo por el pésimo desempeño del equipo) frente a Patronato en el debut en la Superliga, y tras una charla llevada a cabo en el vestuario con José Vignatti, Pablo Lavallén se dirigió a la sala de conferencias del Brigadier López para tratar de explicar el 1-0 en contra.

El entrenador Sabalero buscó por el lado de las comparaciones, teniendo en cuenta el buen trabajo realizado en la revancha de la Copa Sudamericana, en La Paternal, ganándole a Argentinos Juniors 1 a 0, igualando la serie (en el Centenario había ganado el “Bicho” por el mismo marcador) y eliminando al local en los penales.

“Lo más preocupante y a lo que no le encuentro explicación es por qué el equipo no puede ganar en la Superliga, en función de lo que demostró hace una semana con Argentinos. Hablaremos y le preguntaremos a los jugadores qué es lo que sienten, porque vienen de hacer un partido excelente en cancha de Argentinos, y ahora retrocedimos. Tenemos que definir qué equipo queremos ser, si el que ganó en La Paternal o este que me dejó una mala impresión, y los jugadores lo saben”, fue lo que comentó Pablo Lavallén en el inicio de la conferencia de prensa.

“Tenemos que hablarlo y trabajarlo. Debe haber algún factor que debemos encontrar, más allá de perder, tenemos que tener una forma de juego, que habíamos encontrado”, agregó el entrenador rojinegro, relacionando lo mostrado ayer frente a Patronato y la semana pasada ante Argentinos.

Al ser consultado por la variante implementada de Wilson Morelo por Tomás Chancalay (delantero por delantero estando 1-0 abajo y Patronato con un hombre menos), el DT opinó: “Se debió a que ellos, aunque dejaban un solo delantero, nosotros no podíamos dejar una línea de tres en la defensa porque jugaríamos mano a mano y no estábamos del todo firmes atrás. Nos costó muchísimo en lo defensivo, no sostuvimos las marcas. Tampoco el cambio de sacar un defensor y poner un delantero es la forma de abordar un partido, cuando no hay elaboración y hay mucha gente adelante”.

Más tarde recalcó las diferencias que hubo entre la actuación ante Patronato de la que había tenido el equipo frente a Argentinos Juniors por la Copa Sudamericana: “Es el mismo equipo que el del jueves pasado. La gente siempre reacciona a lo que ve dentro de la cancha, no le gustó cómo jugó el equipo, a mí tampoco. No les pido a los jugadores algo inalcanzable porque el rival sí lo hizo. Tuvimos chances de empatarlo y el análisis hubiese sido el mismo. A mí me deja más preocupado que a ninguno, los jugadores ganan los partidos y los entrenadores los perdemos”.

De todas maneras, Lavallén sigue confiando en lo que pueden entregar sus dirigidos: “Esta era una final y nosotros perdimos una muy importante. Ahora tenemos que hablarles y trabajar en la cabeza de los jugadores, lo cual es muy difícil. El equipo pasó de tener un rendimiento muy alto a otro muy bajo. No tengo ninguna duda que los jugadores pueden hacer lo mismo que en La Paternal. Tenemos que seguir trabajando porque esto es largo y necesitamos tener una localía fuerte”.





“Tuvimos la mejor semana desde que estoy en Colón, estaba tranquilo. No salgo del asombro de cómo el equipo dejó escapar la posibilidad de reafirmar lo que hizo la semana pasada”. Pablo Lavallén, director técnico de Colón

Bernardi confía

Luego del revés sufrido ante Patronato y todavía en el campo de juego, Christian Bernardi fue requerido por la televisión para dar su impresión sobre lo ocurrido pocos segundos antes. El volante cordobés señaló: “En el segundo tiempo tuvimos momentos de buen juego, con mucha intensidad, agobiando al rival, como lo habíamos hecho contra Argentinos Juniors en La Paternal, pero no pudimos lograr reflejarlo en la red”.

“Este torneo es importantísimo para nosotros, quizás el más importante de todos los que tenemos que disputar. Patronato juega por lo mismo que nosotros, sabemos que ahora tendremos que lavar la cabeza y trabajar duro porque la semana que viene tenemos otra final. Estamos en la búsqueda, en el camino arrancando un proceso, confío en que vamos a revertir este mal resultado”, agregó Bernardi antes de meterse en el vestuario Sabalero.