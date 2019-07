https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 28.07.2019 - Última actualización - 14:16

14:15

Es ilegal y se desconoce su calidad Aceite de cannabis en el mercado negro

El acceso al aceite de cannabis en el mercado negro está al alcance de la mano, tanto en Santa Fe como en cualquier otra ciudad del país. Con una simple búsqueda en Internet aparecen cientos de ofecimientos, más allá de quienes lo ofrecen en forma directa, que también los hay. El que necesita, busca y consigue.

Pero todo esto es ilegal. Cultivar es ilegal, producir es ilegal y comercializar es ilegal. Entonces, ante la necesidad generada por la desesperación de tener un familiar enfermo se busca el acceso directo: antes de cultivar y producir, se compra en el mercado negro.

El Litoral consultó a un productor de aceite de cannabis para entender un poco más del circuito. Jorge (se reserva su identidad) es un profesional de la salud y produce el aceite desde hace varios años. “Muchos pacientes me consultan, a veces con vergüenza, y yo les transmito tranquilidad. Estamos hablando de gente que creció con la idea de que el cannabis no tiene ninguna bondad”, comenzó diciendo. “Entonces, cambiar ese paradigma es complicado”.

—¿Cuánto cuesta el aceite de cannabis en el mercado negro?

—El frasquito con gotero de 20 ml. cuesta entre $ 1.300 y $ 1.600, dependiendo de la variedad del mismo —respondió el productor. Existen dos variedades iniciales y dos más fuertes. Este costo es elevado porque es ilegal y el productor muchas veces tiene que salir a buscar materia prima (comprar cannabis en el mercado negro) —reconoció.

—¿Cómo se indica la dosificación?

—Siempre se debe comenzar a dosificar en la menor cantidad posible, lo ideal es una gota tres veces al día. El frasco viene con indicaciones al respecto. Un paciente, por ejemplo, comenzó así, lleva un par de días y me dijo que duerme perfecto y no tiene problemas. Pero puede aparecer un efecto no deseado, como sentirse descompuesto o tener sueño, no más que eso.

Más adelante, Jorge advierte que “hay mucho chanta suelto”, que “compra un frasquito, lo rebaja con aceite de oliva (o coco) y produce tres”. Además, hay mucha cepa distinta y cada una sirve para un fin en particular.

El precio del aceite de cannabis en el mercado negro es muy variado. Otra fuente consultada mencionó que compra el frasco de 20 ml. a $ 800.