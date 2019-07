https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El magistrado bonaerense considera que a graves hechos de terrorismo no se los puede enfrentar con instrumentos legales del Siglo XX. Respaldo a la decisión de encuadrar a Hezbollá como organización terrorista. Los ejemplos en el mundo.

Franco Fiumara, uno de los impulsores del proyecto "La mayor resistencia al juicio en ausencia está en el ámbito jurídico"

Franco Marcelo Fiumara es juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial La Matanza, docente universitario, estudioso de temas sobre Holocausto, es un fuerte impulsor de los llamados juicios en ausencia para determinados delitos y fue uno de los expositores ante la comisión de la Cámara de Diputados que dictaminó el tema antes del receso. Invitado por la DAIA Santa Fe vino esta semana a participar del acto donde se recordó a las víctimas del atentado a la AMIA. Fue uno de los oradores en la plazoleta Danilo Villaverde y luego disertó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL sobre “Los Derechos Humanos a 25 años del atentado”.



Esta es la conversación sobre estos temas con El Litoral.



- ¿Qué lo llevó a estudiar y trabajar sobre genocidio, Holocausto?



- Primero, soy hijo de italiano: Mi papá emigró a consecuencia de la Guerra Mundial y desde chico me relataba lo padecido durante esa etapa y lo que habían sido el fascismo, el nazismo como regímenes atroces. Desde chico abordé literatura sobre el tema y al momento de cursar el doctorado hice la tesis utilizando a la justicia como método de contención pero a la educación como método de prevención basada en valores humanos y universales.



- La educación como eje



- Educación como prevención y justicia como contención. Es un juego entre los dos. En la tesis doctoral demostré lo que era la educación en los regímenes nazi, fascista, japonés y stalinista. Sobre todo el japonés en cuanto a educación por el tema del endiosamiento que tenía el emperador con una lógica bastante similar al régimen jihadista: inmolarse en nombre de Dios, los kamikazes ya lo hacían. Tiene una lógica que es de muy difícil contención judicial porque ellos se matan, no llega a ellos el brazo de la justicia. Es acá donde entra el eje educación desde determinada edad, con políticas a largo plazo. En el medio, deben estar bien preparadas las fuerzas de seguridad para prevenir y la justicia para investigar y evitar atentados



- La Argentina tiene hoy vetas autoritarias. ¿Está preparada la Argentina para hacerles frente?



- Noto cierta gravedad social, peleas permanentes entre distintos sectores, la tan mentada grieta. A veces los dirigentes políticos o judiciales argentinos tienen que tratar de calmar, calmar los nervios porque sino esto se ve reflejado en la sociedad. Si las personas que técnicamente nos conducen o están en la oposición están alterados, la sociedad se altera y esto es grave para el conjunto. Ya pasó en los regímenes totalitarios.



- El germen está y por lo tanto hay que ser cuidadoso



- El germen siempre está. Todas las sociedades tienen personas moderadas, personas exaltadas, el tema es cómo se lo maneja para evitar los desbordes sociales.



- Usted trabaja el tema juicios en ausencia. ¿Es partidario?



- No solo soy partidario sino soy una de las personas que hace prácticamente veinte años lo enseña en ámbitos académicos. Durante los cuatro años que estuve en Italia tuvo la oportunidad de ver los juicios en ausencia, cómo se trabaja para delitos determinados como genocidio, lesa humanidad y los conexos a ello. Es necesario y esto empieza en Núremberg, Italia tiene su andamiaje y Argentina se vio beneficiado en casos emblemáticos como el de (Alfredo) Astiz en Francia o de la mamá de Dante Gullo, Angela de Gullo donde condenaron a militares en Italia por su desaparición. Si Argentina se vio beneficiado en su momento por esos procedimientos, porque acá no se podían llevar adelante los juicios. Entiendo que se podrán aplicar con crímenes que hoy no se ejecutan como 50 años atrás, sino con métodos muy modernos. Para estas cuestiones que son excepcionales o modernas no podemos tener una legislación del siglo XIX o XX con un Código Penal que el año próximo cumplirá cien años.

Fiumara considera clave trabajar en el sistema educación la prevención de la acción terrorista. Foto: Mauricio Garín



- ¿Cuál es la mayor resistencia en lograr los juicios por ausencia?



- Voy a mencionar algo que va más allá del sector político porque a veces el sector político se nutre del sector jurídico en estos temas. Acá es donde está el espíritu de resistencia. El ámbito jurídico es muy conservador y cuesta romper las estructuras. No entro en parámetros para hacer análisis de cuestiones que pueden ser malinterpretados. ¿Cuál fue la medida tremendamente resistida durante el primer gobierno pos democracia, el de Alfonsín?: el divorcio del cual hoy no se habla más, es algo normal. En ese momento fue tremendo, parecía que se acababa la República Argentina. El juicio en ausencia es algo que viene a tratar de prevenir. Los atentados ya ocurrieron y todavía falta que se los juzgue porque la sentencia tiene un fin didáctico que tiende a prevenir. Hubo un primer atentado, no pasó nada; hubo un segundo, sigue sin pasar nada. El decreto del gobierno nacional de considerar a Hezbollá como grupo terrorista es algo muy importante porque ya empieza la otra parte del argentinismo: hay sentencia o no hay sentencia, no hay sospechas. Hezbollá opera en la triple frontera, lava dinero del narcotráfico y ese dinero es girado para comprar armas para Hezbolla en El Líbano. Esto pone todo el contexto universal en peligro, en riesgo. Por eso es importante que existan juicios en ausencia. Generalmente sin dinero no hay terrorismo, salvo algún lobo solitario y de allí la importancia de esto, juzgar para poder contener cualquier ola criminal, criminal de esta índole terrorista.



- Días atrás, Italia condenó en ausencia a militares de varios países de América del Sur por el plan Cóndor.



- El 8 de Julio la Corte de Roma juzgó a 25 militares y condenó a 24 de ellos de Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Un uruguayo resultó absuelto. Estaban todos en ausencia con excepción de Jorge Troccoli, uruguayo, con doble ciudadanía que estaba viviendo en Sicilia. Italia vuelve a poner en valor los juicios en ausencia y sigue adelante. Había 65 militares argentinos denunciados en esa causa que lleva más de 20 años de tramitación en porque es correlato de ciudadanos italo argentinos. Como Argentina no los juzgaba, entonces Italia tomó la denuncia y los llevó adelante. Cuando Argentina reabrió los casos contra militares, esos 65 fueron juzgados entonces el fiscal italiano desistió en el proceso porque no puede haber doble juzgamiento por un mismo hecho. Seis de las víctimas por las cuales fueron condenados los 24 militares, eran argentinas.



- El mundo occidental tiene reconocido los juicios en ausencia



- Voy a tres casos prácticos de este año. En enero fue condenado en ausencia el el presidente de Ucrania Víktor Yanukóvich, quien se escapó a Rusia donde Putin lo protege; Ucrania pidió la extradición, la negaron y fue condenado en ausencia. Es política de Estado tanto de gobiernos de derecha como de izquierda. Evo Morales expulsó y entregó a Italia a Cesare Battisti, un ex Brigada Roja que hacía 40 años estaba prófugo de la justicia por actos terroristas y matar a población civil en Italia. Se escapó a Brasil, después a Bolivia donde Morales lo capturó y entregó a su país. El tercer caso es Rocco Morabito, un nefasto personaje de la

Ndrangheta, la mafia calabresa que se escapó de una cárcel de Uruguay junto a un argentino y que fue condenado en ausencia en Italia por disolver gente en ácido.



- ¿Un juicio por ausencia tiene defensores y fiscales no?



- Es la gran duda que plantean muchos abogados que no hacen derecho penal. En el momento de cometer cualquier hecho penal y cuando se hace la denuncia ya está designado el fiscal de turno, el defensor de turno aunque el autor no esté identificado. Siempre hay un defensor presente para controlar todos los actos procesales. La defensa técnica que exige la Constitución Nacional y los tratados internacionales está garantizada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que mientras se garantice al condenado a revisar su sentencia en el país de origen puede aplicarse el juicio en ausencia.



- El Congreso ahora empezó el debate



- No solo empezó sino que avanzó en el debate. Hubo sesión informativa en la Comisión de Legislación Penal de Diputados. Fui uno de los que expuso sobre como se aplica a nivel mundial y americana; alcances y beneficios. El 17 de julio se reunió la comisión para dar dictamen de mayoría a favor de los juicios en ausencia.



La desfederalización del tráfico de drogas



Fiumara integra un Tribunal Oral en La Matanza, provincia de Buenos Aires, estado que aceptó la jurisdicción para juzgar casos menores de tráfico de drogas, tema que ahora impulsa el gobernador Miguel Lifschitz aunque no encuentra eco en la Cámara de Diputados.



- ¿Cuál es la experiencia en provincia de Buenos Aires?



- La experiencia es encontrada. Es una experiencia que debería articularse de otra manera e insume fondos que a veces es más complejo de analizar. Soy partidario de transferir todo el paquete de narcotráfico o que lo mantenga el fuero federal. Lógicamente hay distintos intereses en el tema y nosotros somos los encargados de impartir justicia, nada más. Es una experiencia complicada porque muchas veces se pisan los operativos entre las fuerzas federales y provinciales. A veces se entrometen en las investigaciones y es donde se ven confrontaciones muchas veces involuntarias porque hay superposición.



- Parte del debate es dónde está el límite



- En el departamento judicial de La Matanza trabajamos muy bien con el fuero federal porque son jueces que conocen muy bien el territorio. Sucede también la transpolación de departamentos judiciales, delitos que no se cometen en un solo ámbito porque la droga no se elabora en La Matanza. Qué sucede cuando hay grandes allanamientos con grandes secuestros, porque a veces no pasa por la cantidad, a veces se acumula por tener mayor poder adquisitivo. La droga alcanza a todos los estratos sociales y el que tiene más dinero a veces compra droga de mayor calidad y en mayor cantidad para el consumo y no vende. Están los grandes interrogantes y la cuestión de competencia termina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además las provincias todavía no tenemos la tecnología o la capacidad operativa que puede tener el fuero federal y los organismos federales.

Hoy estamos desbordados de hechos penales, materialmente desbordados de la capacidad de juzgamiento. Así y todo debo reconocer que Buenos Aires tiene muy buen promedio de rendimiento a nivel nacional en cuanto al operador de justicia que son fiscales, jueces y defensores.



