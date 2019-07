Cuatro muertos en un tiroteo durante un festival en un pueblo de California, Estados Unidos

Al menos cuatro personas murieron, entre ellos un niño de seis años y el autor de disparos durante un festival de comida al aire libre en la localidad estadounidense de Gilroy, en el estado de California, ocurrido en la tarde del domingo y en el que además hubo 11 heridos, informó la Policía.



"Sólo espero que haya justicia para mi nieto y atrapen a la otra persona" al parecer involucrada en el ataque, declaró hoy Maribel Romero, abuela de Stephen, el niño muerto en el tiroteo en el Festival del Ajo de Gilroy, donde un hombre disparó un rifle a mansalva.

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr