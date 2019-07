https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Aún no se dictó ninguna sentencia

¿Cómo es el juicio por la expropiación de YPF y cómo podría afectar a la Argentina?

Un usuario de Facebook señaló que Axel Kicillof es responsable de que la Argentina deba pagar US$ 3.000 millones por la expropiación de la petrolera. Sin embargo, el tribunal neoyorquino que tramita la demanda iniciada contra el país por el fondo Burford aún no dictó ninguna sentencia. En el entorno del ex viceministro de Economía y ahora precandidato a gobernador bonaerense señalan que en la denuncia se intenta castigar al país por un acuerdo anterior firmado entre privados: Repsol y el Grupo Petersen.

Foto: YPF



