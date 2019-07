https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 29.07.2019 - Última actualización - 12:00

11:52

Una sola pregunta...varias respuestas

¿Qué le pasa a la gente que dejó de ir a la cancha?

Mientras desde la conducción se habla de “la cuota social más barata de la Argentina”, la tribuna no responde como antes. El número de socios no crece y la CD no quiere vender entradas generales.

No parece Colón. Ni adentro —con el equipo— ni afuera de la cancha con las tribunas que en los últimos tiempos dejan ver muchos claros en todos los sectores. Sin dudas que la crisis puede afectar, pero se nota de un tiempo a esta parte que algo “raro” pasa en la relación equipo/gente/dirigentes con el tema de la convocatoria. Además, la CD decidió “no vender más entradas generales”. O sea que “sólo pueden ir los que se hagan socios”. Así, con este marco, no parece Colón. Foto: Mauricio Garín



Una sola pregunta...varias respuestas ¿Qué le pasa a la gente que dejó de ir a la cancha? Mientras desde la conducción se habla de “la cuota social más barata de la Argentina”, la tribuna no responde como antes. El número de socios no crece y la CD no quiere vender entradas generales. Mientras desde la conducción se habla de “la cuota social más barata de la Argentina”, la tribuna no responde como antes. El número de socios no crece y la CD no quiere vender entradas generales.

“Daba pena ver la cancha de Colón, antes del partido con Patronato, con poca gente, te quita las ganas”, dijo anoche el conocido Gustavo López por FOX Sports. Si bien llegó mucho público sobre la hora, el marco debe haber sido el peor de los sabaleros en una primera fecha de un campeonato y con el envión de haber clasificado a los cuartos de final en la Sudamericana. “Es increíble, tenemos un estadio hermoso, todo arreglado, pintado, butacas nuevas. Todo el mundo elogia la infraestructura. Y en lo deportivo, estamos a dos partidos de una semifinal de Copa Sudamericana, algo inédito en la historia de Colón. Sin embargo, parece que no importa. Esta CD lo sacó a Colón de las deudas y del Salvataje Deportivo. Jugamos dos copas Sudamericanas ya. Pero no hay caso. Hay gente que viene a la cancha y paraece que nada le llena”. El argumento, claro está, es un testimonio crudo de un dirigente sabalero que prefiere el anonimato ante la consulta puntual de El Litoral. “Tenemos un estadio a futuro para 40.000 personas, pero en el mejor de los casos había entre 15 y 17.000 personas en la cancha”, explican. Es cierto que el horario —13.15 de un sábado— y la altura del mes no ayudaron, pero había muchos claros, más allá de toda la nueva doble bandeja del FONAVI que quedó directamente anulada porque se está terminando la obra. Tenés que leer Se cumplen 24 años del ascenso de Colón ¿Qué se dice? — 1) Que afecta y mucho que no se puedan vender generales como los otros clubes. Hay que aclarar que esta decisión la tomó la CD antes del partido con Patronato. — 2) Que con el estadio enorme de Colón se debiera pensar en vender visitantes y generar ingresos para el club. — 3) Que Colón no tiene promociones familiares importantes como otros clubes. Ejemplo: en Rosario se aplica el famoso “2x1”. — 4) Que las crisis golpea es algo real: hay grupos familiares donde concurría el padre con sus hijos y los chicos ahora dejaron de ir por los montos. — 5) Que el número de socios no crece, todo lo contrario. “En el mejor de los casos serán entre 15.000 y 17.000 los que pagan y están al día”, afirman. Esta imágen de local es la contracara de lo que pasa de visitante: con este mismo equipo, mismo técnico y mismos jugadores, Colón llevó 10.000 hinchas al estadio Centenario de Montevideo por la Copa Sudamericana en la fase anterior. Es evidente que al club le falta un departamento de márketing profesional, acorde a lo que históricamente movió Colón en Santa Fe. Porque lo que está claro es que así, como se vio el sábado ante Patronato, Colón no parece Colón. Ni adentro ni afuera de la cancha. Colón jugará este viernes, a las 21, contra Huracán en el Palacio Tomás A. Ducó de Parque Patricios. Luego, se viene el receso por las PASO. Chancalay rompió su casaca Una de las cosas que sorprendió de la transmisión televisiva de FOX Sports fue lo que contaron los periodistas que estaban realizando el vivo para todo el país. Cuando a los 20 minutos del complemento, el entrenador ordenó el ingreso del colombiano Wilson Morelo por un amonestado Tomás Chancalay, el delantero de las divisiones inferiores salió del campo con gestos de molestia, sin saludar al entrenador. Antes, había pasado algo similar con Zuqui, también reemplazado. Pero en el caso de Chancalay, que se puso cerca de Zuqui, su ira por el cambio no se detuvo. “El jugador de Colón acaba de romper su camiseta, cuando se la intentó sacar. Está muy enojado con el cambio”, afirmaron los colegas de FOX Sports en la transmisión que se emitió a todos lados desde el Cementerio de los Elefantes el sábado pasado. El “Pulga” le pidió jugar Una de las cuestiones que generó polémica en la previa a este partido Colón-Patronato fue la anticipada ausencia de Luis Miguel Rodríguez, el “Pulga”, jugador-franquicia y elemento determinante en este plantel por su gran jerarquía técnica. Luego de las mini-vacaciones que le dio Lavallén por ganarle a Argentinos en la Copa —libre viernes, sábado y gran parte del domingo—, el entrenador dio a concocer que el ex PR7 quedaba desafectado del partido con Patronato. A pesar de esta decisión de Lavallén (algo similar pasó con Vigo), el “Pulga” Rodríguez le pidió jugar y el entrenador se mantuvo en su postura: “Si no estás al ciento por ciento, prefiero que te pares y te recuperes bien”, argumentó el jefe de equipo. “Lavallén es de esos entrenadores que quiere a los jugadores al cien. Si alguien le desliza que tiene un dolor o molestia, prefiere que quede al márgen de todo. No lo hace así con Pulga solamente, sino con todos. Es su estilo”, comentaron a El Litoral.

Temas: