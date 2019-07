https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 29.07.2019

15:39

Juegos Panamericanos Lima 2019 La dupla Vernice-Lascano ganó la medalla de oro en K2 1000 metros en canotaje

El binomio compuesto por los argentinos Agustín Vernice y Manuel Lascano se adjudicó este lunes al mediodía la final y se quedó con la medalla de oro en la modalidad K2 1000 metros masculinos de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El dúo albiceleste dominó la acción en el agua de la Albufera Medio Mundo de la localidad de Huacho (ubicada a casi 150 kilómetros de la capital peruana) con un registro de 3m. 16s. 641/1000.

El equipo argentino prevaleció por apenas 503/1000 sobre la representación canadiense integrada por Jarret Kenke y Jacob Steele. La tercera colocación quedó en manos de los mexicanos Osbaldo Fuentes y Mauricio Figueroa, a 1s. 798/1000.

El olavarriense Vernice completó, de esta manera, una jornada perfecta, ya que un par de horas antes se había calzado otra presea dorada, cuando ganó la final del K1 1000, aventajando al canadiense Marshall Hughes (segundo) y al brasileño Vagner Souza (tercero).

El rionegrino Lascano, de 24 años, también consiguió su segundo podio en la cita panamericana, pues el domingo último integró la cuarteta del K4 500, junto a Juan Cáceres, Ezequiel Di Giácomo y Gonzalo Carreras.

"No quise pensar en el cansancio pero estaba latente, ahí. No me quedó más resto", bromeó Vernice, a la señal TyC Sports, una vez finalizada la competencia.

"Fue una prueba muy difícil porque había competidores de riesgo. Pero aprovechamos para hacer la diferencia en la segunda parte", contó Lascano, en relación al hecho de haber pasado en la segunda posición (detrás del kayak mexicano), a la mitad de la competencia (500m).

En la final femenina del K1 500, la santafesina Paula Contini, de 19 años, cerró su labor en la sexta colocación, con un tiempo de 2m. 01s. 947/1000, ubicándose a más de 9 segundos de la ganadora de la medalla de oro, la mexicana Beatriz Briones, con 1m. 52s. 552/1000.

La segunda posición y presea de plata quedó en manos de la canadiense Andreanne Langlois, mientras que el último escalón del podio fue ocupado por la brasileña Ana Paula Vergutz.

